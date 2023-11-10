Зимний сезон всегда сопровождается неожиданными гололедами и сугробами снега, что может создавать опасность для передвижения на пешеходных дорожках, лестницах и плитках.

Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить безопасность ваших близких, важно знать, чем посыпать эти поверхности в случае гололеда. В этой статье мы рассмотрим несколько эффективных способов борьбы с гололедицей на лестнице и плитках.

Соль (хлористый натрий)

Соль является одним из самых распространенных и действенных средств для борьбы с гололедом. Она быстро тает на контактных поверхностях и расплавляет лед, делая его менее опасным для пешеходов. Чтобы использовать соль, просто посыпьте ее равномерно по плиткам и лестницам. Важно помнить, что соль может быть вредна для растений и окружающей среды, поэтому используйте ее осторожно и при необходимости.

Песчаник

Песчаник или песок представляет собой другой вариант для покрытия ледяной поверхности. Он дает хорошее сцепление и помогает пешеходам избежать падений. Песок менее агрессивен для окружающей среды, чем соль, и может использоваться в местах, где соль не рекомендуется.

Антипримерзающие материалы

Специальные антипримерзающие материалы доступны на рынке и предназначены для борьбы с гололедом. Эти продукты содержат химические соединения, которые расплавляют лед и обеспечивают длительную защиту от замерзания. Их можно использовать как профилактическое средство, а также для борьбы со старым льдом.

Угольный пепел

Угольный пепел, полученный после горения дров или угля, может быть использован для облегчения льда. Он содержит минералы, помогающие расплавить лед и обеспечить безопасность на пешеходных дорожках. Просто посыпьте угольный пепел на гололед и распределите его равномерно.

Грубозернистый песок или камень

Грубозернистый песок или камень могут помочь создать барьер для обогащения на поверхности, предотвращая образование гладкого гололеда. Эти материалы обеспечивают хорошее сцепление для обуви и помогают избежать падений.

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