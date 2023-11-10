Всегда приятно, когда вы можете восстановить белье, которое стало пожелтевшим от времени и использования. Вы можете сделать это с помощью добавления специальных ингредиентов к вашему стиральному порошку. Мы рассмотрим, какие ингредиенты можно добавить к стиральному порошку, чтобы постирать пожелтевшие вещи.
Порошки белильные с оксидантами
Некоторые стиральные порошки содержат оксиданты, такие как перекись водорода или оксалатные соли. Эти вещества могут помочь удалить желтизну из белья. При этом важно соблюдать инструкции на упаковке стирального порошка и не переборщить с их использованием, поскольку большое количество оксидантов может повредить ткань.
Сода для выпаривания
Сода для выпаривания, известная также как бикарбонат натрий, является эффективным средством для удаления пожелтевшей из белья. Добавьте примерно 1/2 чашки соды к обычному стиральному порошку, и это поможет улучшить результаты стирки.
Лимонный сок или уксус
Лимонный сок и уксус обладают свойствами удаления пожелтевших и неприятных запахов из тканей. Добавьте 1/2 чашки лимонного сока или белый уксус в стиральный порошок. Это не только улучшит удаление желтизны, но также усилит блеск белья.
Перекись водорода
Перекись водорода может быть эффективным ингредиентом для удаления желтизны из белья, особенно если оно возникло в результате пятен от кофе, чая или других продуктов. Добавьте 1/4 чашки 3% перекиси водорода к стиральному порошку и стирке в соответствии с обычными инструкциями.
Использование водопотребляющих промывочных средств
Существуют специальные промывочные средства, которые помогают удалить пожелтевшие и улучшить белье. Они содержат ферменты и особые ингредиенты, которые делают белье более белым и свежим.
Предварительное отмачивание:
Предварительное отмачивание в соленой воде или растворе соды для выпаривания также может помочь удалить пожелтевшие из белья перед стиркой.
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