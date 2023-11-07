8 ноября православные почитают день памяти христианского святого, великомученика Дмитрия Солунского.
Сегодня нужно вспоминать умерших родителей, а еще запрещено жениться.
По народным поверьям, Дмитриев день закрывал земледельческий сезон, замыкая землю, с сегодняшнего дня начинается зимняя погода.
Сегодня, 8 ноября, важно вспоминать умерших родственников и поминать их.
Православные верили, что покойники приходят на кладбища в образе птиц. Поэтому с собой приносили зерно и рассыпали у могил.
На поминальном столе важно поставить блины, первый "отдавали" усопшему.
Принято оставлять стакан воды и полотенце, чтобы умерший мог напиться воды и умыться.
Сегодня также существуют запреты, например, сегодня не стоит ссориться, ругаться и желать зла.
Кроме того, не нужно нагружаться физически, потому что вы устанете и не выполните то, что хотели.
Не берите кредиты и не давайте взаймы, потому что есть огромная вероятность, что обманут.
Сегодня важно следить за погодой, для этого есть приметы 8 ноября, так, наши предки верили, что если снега нет сегодня - значит на Пасху будет тепло и солнечно.
До сих пор реки не покрылись льдом - значит не будет до конца этого месяца.
8 ноября оттепель - значит весна наступит рано.
Также наши предки верили, что если до 8 ноября девушка не вышла замуж - значит свадьбы долго не будет.
Источник: Униан.
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