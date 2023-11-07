Церковный праздник 8 ноября, день памяти преподобного Афанасия, а также день памяти мученика Луппа.

8 ноября православные почитают день памяти христианского святого, великомученика Дмитрия Солунского.

Сегодня нужно вспоминать умерших родителей, а еще запрещено жениться.

По народным поверьям, Дмитриев день закрывал земледельческий сезон, замыкая землю, с сегодняшнего дня начинается зимняя погода.

Сегодня, 8 ноября, важно вспоминать умерших родственников и поминать их.

Православные верили, что покойники приходят на кладбища в образе птиц. Поэтому с собой приносили зерно и рассыпали у могил.

На поминальном столе важно поставить блины, первый "отдавали" усопшему.

Принято оставлять стакан воды и полотенце, чтобы умерший мог напиться воды и умыться.

Сегодня также существуют запреты, например, сегодня не стоит ссориться, ругаться и желать зла.

Кроме того, не нужно нагружаться физически, потому что вы устанете и не выполните то, что хотели.

Не берите кредиты и не давайте взаймы, потому что есть огромная вероятность, что обманут.

Сегодня важно следить за погодой, для этого есть приметы 8 ноября, так, наши предки верили, что если снега нет сегодня - значит на Пасху будет тепло и солнечно.

До сих пор реки не покрылись льдом - значит не будет до конца этого месяца.

8 ноября оттепель - значит весна наступит рано.

Также наши предки верили, что если до 8 ноября девушка не вышла замуж - значит свадьбы долго не будет.

Источник: Униан.

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