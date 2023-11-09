Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 9 ноября, кому нужно довериться своей интуиции.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 9 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Башня.

Доверяйте своей интуиции, Овен. Вы почти можете предсказать, когда должно произойти что-то негативное, и если вы почувствуете проблему за километр, заранее подумайте, что можно сделать, чтобы ее избежать.

Вы можете прекратить драму до того, как она произойдет, и даже если это неизбежная ситуация, уменьшить ее влияние на ваш день.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Сегодня вы рассчитываете на свою удачу, поскольку работа, которую вам нужно сделать сейчас, окупится позже. Подумайте дважды, прежде чем идти на компромисс ради экономии времени.

Если важно сделать все правильно, стремитесь к совершенству!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Императрица.

Интуиция поможет вам далеко, Близнецы. Вы разумный человек со склонностью к экстрасенсорике.

Сегодня настройтесь на ту часть себя, которая видит вещи третьим глазом.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Император.

Сегодня вы можете побороться за крупный приз. Если вы работаете в сфере продаж или маркетинга, вам придется приложить немного больше усилий, чтобы взять на себя инициативу и получить желаемый приз.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

После трудного периода может показаться, что вы застряли в колее. Всегда есть выход, Лев.

Поначалу вы можете не заметить этого из-за чувства бессилия, но оно появится, как только вы перестанете бояться пробовать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Ваши чувства сегодня воздействуют на вас максимально эффективно, вызывая много замешательства.

Взвешивать свой выбор – это нормально, но постарайтесь не обдумывать все слишком долго, как только вы приняли решение. Вы можете легко отговорить себя от правильного решения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Приближаются праздники, и вы любите отдавать больше, чем получать подарки от других.

Заплатите уже сегодня, купив кому-нибудь кофе или купив приятный подарок, который можно пожертвовать праздничному елке-ангелу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Колесница.

Держись, Скорпион. Вы можете чувствовать себя обескураженным, но никогда не узнаете, насколько приятно будет пересечь финишную черту, если вы не продержитесь там.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Вокруг вас много любви и поддержки. Возможно, вы не чувствуете этого из-за своей независимой натуры.

Однако, если вы когда-нибудь захотите получить помощь, все, что вам нужно сделать, это попросить друга. Один будет там для вас!

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Иногда нужно выиграть, чтобы проиграть. Вы можете потерпеть неудачу в какой-то области своей жизни, но не позволяйте этому беспокоить вас прямо сейчас. Все вернется к вам в десятикратном размере!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Некоторые люди могут быть неуверенными в своем выборе. Возможно, вы не сможете предсказать, когда у человека возникнет тяжелый случай. Вы можете сделать все возможное, только если их решение отступить повлияет на ваши планы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Мечей.

Возможно, вам придется выделить время для решения важной ситуации. Своевременное сообщение может оказаться затруднительным при доставке. Но когда ситуация требует вашего внимания, не откладывайте это на потом. Сделай это сейчас.

Источник: yourtango.

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