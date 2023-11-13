В случаях блекаутов важно быть подготовленным и план действий, как сохранить связь и зарядить свой смартфон без света. Давайте рассмотрим эффективные советы для этого.

Зарядка из резервного источника питания

Одной из самых простых инструкций есть иметь при себе резервную зарядку или внешний аккумулятор (Power Bank). Это позволит вам заряжать свой смартфон, даже если нет электроснабжения. Всегда проверяйте уровень заряда Power Bank и заряжайте его заранее, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям.

Использование автомобильного аккумулятора

Если у вас есть доступ к автомобилю, вы можете использовать его аккумулятор в качестве источника питания. Для этого вам понадобится автомобильное зарядное устройство или другой адаптер, подходящий для телефона.

Сохранение заряда важных устройств

Важно сохранять заряд вашего смартфона и других важных устройств. Для этого выключайте фоновые приложения и неиспользуемые функции. Регулярно проверяйте уровень заряда и выключайте функцию беспроводной связи, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Эффективное использование энергии:

Установите на своем смартфоне режим экономии энергии или режим экстренной сохранности. Это поможет продлить продолжительность работы вашего телефона, уменьшая расход энергии на фоновые процессы.

Зарядка от солнечных панелей

Если у вас есть солнечные панели или портативная солнечная зарядка, можно использовать их для зарядки телефона. При этом следует учитывать, что этот процесс может оказаться медленным, но это поможет вам сохранить связь.

Экстренные меры сохранения связи

Если у вас заканчивается заряд, и вы не имеете доступа ни к одному источнику питания, ограничьте использование телефона на самое необходимое время. Выключайте приложения, потребляющие много энергии, и используйте SMS вместо звонков, поскольку они потребляют меньше энергии.

Общение через альтернативные средства связи

Во время блэкаута можно использовать альтернативные средства связи, такие как радио, работающий на батарейках, или гостевой Wi-Fi, если он доступен в вашем округе.

Запасные батарейки и аккумуляторы

Не забудьте также запасные батарейки или аккумуляторы для наушников или других мелких устройств, которые могут быть полезны во время блекаута.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме