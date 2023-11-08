Пенсионерам обещают денежную помощь, стало известно, кто и когда может ее получить в ноябре.

Как сообщают эксперты в youtube-канале "Народная думка", предоставлена ​​денежная помощь именно для пенсионеров.

"Эту помощь уже в прошлых месяцах получали сотни тысяч пенсионеров, и этот месяц не исключение. Происходит возобновление этой помощи для того, чтобы помочь определенным группам пенсионерам подготовиться к зиме, к тяжелому периоду", - говорят специалисты.

Так, денежная помощь составит до 3000 грн. Эксперты рассказали, как начисляется данная выплата.

"Берется пенсия и у всех, у кого не дотягивает до 3 000 грн, будет добавляться добавка. Если 2800, то 200 грн. Если у вас пенсия 2200, то 800 грн. Соответственно всем до 3 000 грн", - говорится в сообщении.

Денежная выплата будет предоставляться пенсионерам, проживающим на прифронтовых территориях. То есть те, которые официально включены в список территорий, проходящих рядом с боевыми действиями.

Так, есть утвержденный перечень Кабинетом министров. Те пенсионеры, которые там проживают и у которых пенсия меньше 3 000 грн, будут автоматически попадать в этот список на помощь и им автоматически будет доплачивать ООН.

По словам экспертов, эта сумма выплаты не менее 100 грн, то есть если вы получаете 2950, ​​то вы будете получать более 3 000, а 3 050, потому что до 3 000 грн, но не менее 100 грн.

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