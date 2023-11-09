Если вы ищете эффективный способ постирать свой ковер, не тратя на это много времени и усилий, стиральная машина может стать вашим лучшим другом.

При большом количестве разнообразных мусорных отходов, которые накапливаются в нашем доме, ковры часто оказываются одной из самых загрязненных поверхностей. Мы рассмотрим несколько уловок, которые помогут вам постирать ковер в стиральной машине быстро и эффективно.

Подготовка ковра

Прежде чем отправить ковер в стиральную машину, важно подготовить его должным образом. Сначала выберите из поверхности ковра все большие частицы грязи и пыли. Используйте пылесос или специальную щетку для этой задачи. Далее, переверните ковер и сделайте то же с другой стороны. Если на ковре есть пятна, попробуйте снять их, используя подходящее средство для удаления пятен.

Выбор правильной программы стирки

Большинство современных стиральных машин имеют режимы стирки для разных видов тканей. Убедитесь, что вы выбрали приложение, которое подходит для материала вашего ковра. Обычно ковры изготовлены из синтетических материалов можно стирать при температуре воды не выше 30°C, в то время как шерстяные ковры нуждаются в более осторожном подходе.

Добавление мягкого моющего средства

Для стирки ковра используйте специальное моющее средство для ковров или обычное жидкое моющее средство для стирки. Важно не оставить остатки моющего средства на ковре, поскольку это может привести к появлению пятен или неприятному запаху.

Режимы стирки

Для ковров рекомендуется использовать наиболее бережный режим стирки, предусматривающий меньше оборотов барабана и меньше механических нагрузок на волокна ковра. Это поможет избежать повреждения материала.

Использование холодной воды

Обычно для стирки ковра используют холодную или прохладную воду. Горячая вода может привести к изменению цвета и сокращению волокон ковра.

Удаление лишней воды

После завершения цикла стирки возможно, что ковер будет тяжелым от воды. Для удаления избыточной воды можно использовать утюг или просто прокрутить ковер между двумя рулонами полотенец.

Сушка ковра

После удаления избыточной воды подвесьте ковер, чтобы он полностью высох. Не рекомендуется высушивать ковер на солнце, так как это может привести к выгоранию цветов. Лучше сушить его в тени или в помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

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