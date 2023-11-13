Запахи в стиральной машине могут стать серьезной проблемой, особенно если они переносятся на вещи после стирки.

Если вы сталкиваетесь с этой неприятной ситуацией, не стоит сокрушаться, ведь существует множество простых и доступных средств, которые помогут вам решить эту проблему.

Проверьте фильтр и промойте его. Часто запахи возникают из-за накопления грязи и остатков стиральных средств в фильтре. Откройте крышку или дверь стиральной машины, найдите фильтр, извлеките его и тщательно помойте под теплой водой. Этот обычный шаг может уже решить делему с запахами.

Запустите пустой цикл с винным уксусом. Откройте дозатор для стирального порошка и добавьте примерно 1/2 чашки винного уксуса. Затем запустите стиральный цикл при высокой температуре без белых вещей. Винный уксус поможет удалить бактерии и нейтрализовать запахи.

Содовый раствор для внутренней очистки. Сода для выпечки является еще одним отличным средством для борьбы с неприятными запахами. Смешайте 1/4 чашки соды с 1/4 чашки воды и влейте раствор в отсек для стирального порошка. Запустите цикл стирки при высокой температуре. Сода поможет удалить запахи и обеспечит свежесть вашей машины.

Используйте цитрусовое масло. Добавьте несколько капель цитрусового масла, такого как апельсиновое или лимонное, на ватный диск и поместите его в стиральную машину. После стирки ваша машина будет пахнуть свежестью цитрусовых.

Чистка уплотнителя двери. Зачистка резинового уплотнителя двери также поможет избежать неприятных запахов. Используйте смесь воды и винного уксуса для очистки этой области.

Проветривайте машину после завершения цикла. После стирки оставьте дверь машины немного открытой, чтобы она могла проветриваться. Это поможет предотвратить образование неприятных запахов во внутренней части машины.

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