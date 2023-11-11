Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить нечто особенное из курицы.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво, судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом простого и вкусного блюда - Фузилли с курицей а ля Провансаль, который он опубликовал в Instagram. По словам "Мастер Шефа", это блюдо сможет удивить близких, если хочется чего-то пикантного и необычного.

Ингредиенты:

200 г томатов

100 г белого лука

100 г болгарского перца

50 г зеленого лука

200 г шампиньонов

700 г курицы (бедро без кожи и кости)

1 ст.л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

½ ч.л. орегано (сухого или свежего)

½ ч.л. тимьяна (сухого или свежего)

1 зубчик чеснока

500 г пасты фузилли

Пармезан для украшения

250 мл бульона

1 ч.л. томатной пасты

1 ч.л. каперсов

Способ приготовления:

Замаринуйте куриные бедра с солью и перцем, обжаривайте на сковороде со всех сторон, не до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Отдельно обжарьте овощи (кроме грибов) в той же сковороде, затем добавьте грибы и специи.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте курицу на полоски, добавьте томатную пасту, бульон, специи и курицу к овощам.

Готовьте на среднем огне, закройте крышкой и готовьте еще, также советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Сварите пасту, добавьте оливковое масло, выложите пасту на тарелку, полейте соусом, украсьте пармезаном и микрозеленью, в завершении подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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