Шеф-повар Эктор Хименес-Браво, судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился рецептом простого и вкусного блюда - Фузилли с курицей а ля Провансаль, который он опубликовал в Instagram. По словам "Мастер Шефа", это блюдо сможет удивить близких, если хочется чего-то пикантного и необычного.
Ингредиенты:
- 200 г томатов
- 100 г белого лука
- 100 г болгарского перца
- 50 г зеленого лука
- 200 г шампиньонов
- 700 г курицы (бедро без кожи и кости)
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
- ½ ч.л. орегано (сухого или свежего)
- ½ ч.л. тимьяна (сухого или свежего)
- 1 зубчик чеснока
- 500 г пасты фузилли
- Пармезан для украшения
- 250 мл бульона
- 1 ч.л. томатной пасты
- 1 ч.л. каперсов
Способ приготовления:
Замаринуйте куриные бедра с солью и перцем, обжаривайте на сковороде со всех сторон, не до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Отдельно обжарьте овощи (кроме грибов) в той же сковороде, затем добавьте грибы и специи.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте курицу на полоски, добавьте томатную пасту, бульон, специи и курицу к овощам.
Готовьте на среднем огне, закройте крышкой и готовьте еще, также советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Сварите пасту, добавьте оливковое масло, выложите пасту на тарелку, полейте соусом, украсьте пармезаном и микрозеленью, в завершении подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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