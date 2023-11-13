Желтый осадок на ванных стенках и покрытии может быть достаточно неприятной проблемой, но не стоит огорчаться, поскольку существуют домашние методы, которые помогут вам вернуть вашей ванне ее прежнюю чистоту и блеск.

Со временем ванная может потерять свой блеск и свежесть. Мы рассмотрим несколько эффективных способов очистки ванны от желтизны с помощью доступных средств.

Сода и уксус

Сначала удалите воду из ванночки и осторожно высушите ее.

Порошок соды насыпьте в миску, затем добавьте уксус, чтобы образовать пасту. Обычно для этого вам понадобится около 1/2 чашки соды и 1/2 чашки уксуса.

Нанесите пасту на желтый налет на стенках и дни ванны.

Дайте пасте поработать в течение 15-20 минут, затем тщательно промойте ванну водой. Желтизну должно быть заметно меньше.

Лимонный сок

Разрежьте лимон пополам и используйте одну половину для вытирания желтого пятна.

Тщательно натрите лимоном желтый налет на стенках и ванной.

Постарайтесь оставить лимонный сок на поверхности ванночки в течение 10-15 минут.

Затем тщательно промойте ванночку водой.

Песок и сода

Смешайте песок и соду в равных количествах, создавая песчаную пасту.

Используйте пасту для вытирания желтых пятен на ванной.

Пасту тщательно распределите по всей поверхности и оставьте на 15-20 минут.

Затем промойте водой ванну.

Гидроперит:

Гидроперит может быть полезен при удалении желтизны из ванны.

Разведите гидроперит водой в соответствии с инструкциями на упаковке.

Нанесите раствор на желтый налет и оставьте на время, а затем тщательно промойте ванну водой.

Не забывайте производить очистку ванны регулярно, чтобы избежать накопления желтизны. Кроме того, тщательно промывайте ванну после использования во избежание осадка мыла и других загрязнений. Используя эти домашние методы, вы сможете сохранить чистоту и блеск вашей ванной без вреда для здоровья и окружающей среды.

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