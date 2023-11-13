Со временем ванная может потерять свой блеск и свежесть. Мы рассмотрим несколько эффективных способов очистки ванны от желтизны с помощью доступных средств.
Сода и уксус
Сначала удалите воду из ванночки и осторожно высушите ее.
Порошок соды насыпьте в миску, затем добавьте уксус, чтобы образовать пасту. Обычно для этого вам понадобится около 1/2 чашки соды и 1/2 чашки уксуса.
Нанесите пасту на желтый налет на стенках и дни ванны.
Дайте пасте поработать в течение 15-20 минут, затем тщательно промойте ванну водой. Желтизну должно быть заметно меньше.
Лимонный сок
Разрежьте лимон пополам и используйте одну половину для вытирания желтого пятна.
Тщательно натрите лимоном желтый налет на стенках и ванной.
Постарайтесь оставить лимонный сок на поверхности ванночки в течение 10-15 минут.
Затем тщательно промойте ванночку водой.
Песок и сода
Смешайте песок и соду в равных количествах, создавая песчаную пасту.
Используйте пасту для вытирания желтых пятен на ванной.
Пасту тщательно распределите по всей поверхности и оставьте на 15-20 минут.
Затем промойте водой ванну.
Гидроперит:
Гидроперит может быть полезен при удалении желтизны из ванны.
Разведите гидроперит водой в соответствии с инструкциями на упаковке.
Нанесите раствор на желтый налет и оставьте на время, а затем тщательно промойте ванну водой.
Не забывайте производить очистку ванны регулярно, чтобы избежать накопления желтизны. Кроме того, тщательно промывайте ванну после использования во избежание осадка мыла и других загрязнений. Используя эти домашние методы, вы сможете сохранить чистоту и блеск вашей ванной без вреда для здоровья и окружающей среды.
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