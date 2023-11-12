Часто после мытья окон появляются неприятные разводы, которые могут испортить облик помещения.

Чистые окна делают дом более уютным и привлекательным. Если вы хотите узнать, как помыть окна так, чтобы не было разводов, следуйте этим действенным советам.

Используйте правильные средства для мытья

Первым и самым важным шагом в борьбе с разводами на окнах является выбор правильных моющих средств. Используйте специальные моющие средства для стекла, предназначенные именно для этой работы. Обычно они содержат растворители, помогающие эффективно растворять жиры и грязь.

Используйте микроволоконные салфетки или газету

Микроволоконные салфетки идеальны для мытья окон, поскольку они не оставляют волокон и помогают равномерно распределить моющий раствор. Газета также может быть полезна, поскольку она не рассыпается и обеспечивает хорошую абразивность, чтобы легко удалить грязь и жиры.

Мытье окон в облачную или прохладную погоду

Мытье окна под прямым солнечным светом может привести к быстрому высыханию моющего средства и оставлению разводов. Лучше выбирать облачную или прохладную погоду, когда моющий раствор имеет больше времени для распределения и удаления грязи.

Двигайтесь горизонтально и вертикально

При мытье окон двигайтесь горизонтально и вертикально. Сначала нанесите моющее средство и равномерно распределите его по поверхности окна, а затем протрите горизонтальными движениями с одной стороны на другую. После этого повторите ту же операцию вертикальными движениями. Это поможет избежать разводов и остатков моющего средства.

Удалите лишнюю влагу

После мытья окон убедитесь, что удалена вся излишняя влага. Чтобы устранить остатки воды, используйте сухую чистую салфетку или газету. Остатки воды могут оставлять пятна и разводы.

Обращайте внимание на рамки окон

Не забывайте мыть также рамки окон. Они часто загрязняются и могут бросить разводы на окнах. Используйте то же моющее средство и методы для рамок, что и для стекла.

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