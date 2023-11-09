Со временем полотенца теряют свою мягкость и пушистость из-за постоянного использования и стирки.

Но не стоит ощущать разочарование и выбрасывать их, если они стали немного жесткими или потеряли свою приятную текстуру. Вместо этого, вы можете попробовать некоторые действенные уловки, чтобы восстановить мягкость своих полотенец.

Используйте уксус для удаления известковых налетов: Известковые налеты могут делать полотенца жесткими. Добавьте пол стакана уксуса в барабан стиральной машины во время стирки полотенец. Это поможет удалить известковые налеты и сделает полотенца мягкими.

Стирка мягких веществ: Используйте мягкие вещества для стирки полотенец, такие как кондиционер для белья. Они помогут поддержать мягкость ткани и предотвратить ее износ.

Используйте сушку на воздухе: Вместо сушки в сушилке, дайте полотенцам естественно высохнуть на воздухе. Сушка на воздухе помогает сохранить мягкость ткани и пушистость.

Используйте соль для восстановления мягкости: Добавьте пол стакана соли в горячую воду и замочите полотенца на несколько часов или ночью. Затем промойте их и постирайте, чтобы удалить остатки соли. Этот способ помогает вернуть мягкость ткани.

Используйте горячее оливковое масло: Разогрейте некоторое количество оливкового масла и окуните полотенца в него на несколько часов. После этого выстирайте их. Оливковое масло поможет восстановить мягкость и придать блеск ткани.

Периодически используйте сода и лимонный сок Смешайте соду с лимонным соком и нанесите эту смесь на полотенца. Дайте им постоять в течение часа, а затем постирайте. Этот метод поможет удалить загрязнение и восстановить мягкость ткани.

Храните полотенца правильно: После использования полотенца следует развернуть, а не складывать их пополам во избежание изменения формы ткани.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме