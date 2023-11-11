Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова п оделилась секретом идеального приготовления шампиньонов. Она утверждает, что фаршированные шампиньоны, готовимые на мангале, на самом деле превосходят даже шашлык. После того, как вы попробуете это блюдо, вы с удовольствием поделитесь рецептом с вашими друзьями, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- Шампиньоны - 0,5 кг
- Фарш из индейки - 300 г
- Зеленый лук - 30 г
- Кинза - 15 г
- Масло - 3-4 ст. ложки
- Соевый соус - 3-4 ст. ложки
- Сушеный чеснок - ½ чайной ложки
- Шампуры
- Фольга
- Красный уголь (для мангала)
Способ приготовления:
Начните с очистки шляпок шампиньонов.
Затем замаринуйте их в растительном масле, соевом соусе и сушеном чесноке. Маринад придаст грибам ароматность, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Подготовьте начинку, смешав фарш из индейки с нарезанным зеленым луком, кинзой, солью и перцем.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, начините фаршировать шампиньоны: возьмите одну шляпку, намажьте ее фаршем и закройте другой шляпкой, так чтобы фарш был внутри. Нанизывайте их на шампуры.
Заверните шампуры в фольгу и готовьте их на мангале при помощи красного угля. Время готовки - примерно 30 минут.
После 30 минут снимите фольгу и дайте грибам подрумяниться до золотистой корки, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
По словам Татьяны Литвиновой, такие фаршированные шампиньоны получаются сочными и вкусными, не слишком жирными и идеальными для приготовления на мангале или на природе.
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