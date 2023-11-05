В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый творожный пирог с ягодами.
"В моем случае это замороженная смородина. А может быть: вишня, смородина, йошта, малина и даже курага и остальные сухофрукты. Я уверена, что в морозилках найдется множество поводов приготовить его в течение года много раз! Готовится быстро, ингредиенты базовые, вкус и польза непревзойденные!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на форму 23/23 см):
- лаваш большой - 2-3 шт. (300 г)
- творог 9% - 400 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 80 г
- смородина (или другие ягоды) – 350 г
Для заливки:
- 2 яйца
- сахар – 50 г
- сметана 15% - 250 г
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает лаваш на 4 листа по ширине по размеру формы, а длину оставляя максимальной.
Яйца, творог и сахар взбиваем до однородности с помощью погружного блендера.
Намазываем каждый лист лаваша творожной массой, на каждый выкладываем по четверти от общей массы замороженных ягод, закручиваем в роллы и выкладываем их в форму один за другим.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит заливку, просто смешивая яйца, сахар и сметану, и выливает эту смесь сверху на роллы из лаваша. После этого каждый ролл нужно проколоть вилкой сверху, чтобы заливка распределилась повсюду.
Запекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.
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