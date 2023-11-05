В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый творожный пирог с ягодами.

"В моем случае это замороженная смородина. А может быть: вишня, смородина, йошта, малина и даже курага и остальные сухофрукты. Я уверена, что в морозилках найдется множество поводов приготовить его в течение года много раз! Готовится быстро, ингредиенты базовые, вкус и польза непревзойденные!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на форму 23/23 см):

лаваш большой - 2-3 шт. (300 г)

творог 9% - 400 г

яйца – 2 шт.

сахар – 80 г

смородина (или другие ягоды) – 350 г

Для заливки:

2 яйца

сахар – 50 г

сметана 15% - 250 г

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает лаваш на 4 листа по ширине по размеру формы, а длину оставляя максимальной.

Яйца, творог и сахар взбиваем до однородности с помощью погружного блендера.

Намазываем каждый лист лаваша творожной массой, на каждый выкладываем по четверти от общей массы замороженных ягод, закручиваем в роллы и выкладываем их в форму один за другим.

Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит заливку, просто смешивая яйца, сахар и сметану, и выливает эту смесь сверху на роллы из лаваша. После этого каждый ролл нужно проколоть вилкой сверху, чтобы заливка распределилась повсюду.

Запекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.

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