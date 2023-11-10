Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая активно ведет социальные сети и рассказывает о различных полезных блюдах, решила в этот раз поделиться секретами приготовления мягких рыбных котлет. По словам "Мастер Шефа" Литвиновой, времени придется потратить не так много, поэтому приготовление будет быстрым и без лишней возни.
Ингредиенты:
- 250 г филе горбуши
- 250 г филе минтая
- 250 г репчатого лука
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка соли
- 1/2 чайной ложки кориандра
- 1/2 чайной ложки смеси перцев
- 1/2 чайной ложки куркумы
- 1/2 чайной ложки паприки
Способ приготовления:
Начнем с подготовки лука: нарежьте репчатый лук полукольцами и обжарьте его на оливковом масле, добавив немного воды, и тушите под крышкой до мягкости и золотистости, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Пока лук готовится, подготовьте рыбное филе. Пропустите филе горбуши и минтая через мясорубку вместе с приготовленным луком, чтобы получить однородную массу.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте специи: соль, кориандр, смесь перцев, куркуму и паприку. Тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по массе.
Перейдем к формированию маленьких котлеток. Возьмите небольшое количество массы и аккуратно сформируйте котлетки. Вы также можете украсить их, создавая полоски с помощью вилки и посыпая сверху куркумой или паприкой, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Разогрейте духовку до 180°C.
Уложите котлетки на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и запекайте их в разогретой духовке в течение 15 минут, или пока котлетки не станут золотистыми и готовыми.
"Мастер Шеф" Литвинова подметила, подавайте готовые котлетки горячими, они идеально подойдут к различным гарнирам и соусам по вашему выбору.
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