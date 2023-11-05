В ходе интервью в программе "Неймовірна правда про зірок", ведущий и блогер Никита Добрынин откровенно рассказал о своем опыте борьбы с паническими атаками. Он поделился тем, что в прошлом переживал эти атаки и активно работал над их преодолением совместно с врачами и психологами.

В настоящее время у него больше нет подобных проблем, и он нашел способы переключения внимания. Никита выразил признательность йоге и дыхательным практикам за помощь в этом процессе, связывая свой успех в борьбе с паническими атаками с опытом войны.

"Прорабатывал это с врачами, психологом. Сейчас нет. Нужно переключаться. Мне помогла сильно йога и дыхательные практики" - делится Добрынин. Он добавил, что стресс и война сильно на него повлияли, а также на его брак.

Он также рассказал о своих предыдущих браках, в частности, о разводе с Викторией Головиной, который произошел, когда ему было 28 лет. Этот развод был следствием его молодости и недостаточного опыта в жизни. В июне 2023 года он также развелся с Дашей Квитковой, что было вызвано стрессом и сложным периодом в его жизни.

Ранее, как отметил Никита Добрынин, он чувствует себя плохо и растерянно: "Плохо… Какая-то растерянность. Не понимаю, чего хочется", - откровенно написал шоумен. Однако добавил, что сейчас не время опускать руки: "Не имеем права сдаваться. Есть люди, которым нужна наша помощь, а помощь ближнему придаст и вам сил в ответ".

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