Эктор Хименез-Браво, судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился новым рецептом на своей странице в Instagram. В этот раз он представил рецепт панкейков с лисичками и кабачком, который можно приготовить легко и быстро. Этот завтрак идеально подходит для всей семьи, и, что важно, включает минимальное количество муки, делая его диетическим вариантом, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Следующие ингредиенты понадобятся для этого блюда:
- 1 желтый кабачок
- 300 г лисичек (свежих или замороженных)
- 1 шалот
- 2 пера зеленого лука
- 1 зубчик чеснока
- 1 яйцо
- 60 г муки
- 1 ч. л. соли
- Перец по вкусу
Приготовление:
Начните с промывки и высушивания лисичек. Мелко нарежьте их, а кабачок натрите на терке и измельчите блендером вместе с луком и чесноком, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку, затем внесите смесь кабачка и грибов. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, обжаривайте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.
После приготовления блюда украсьте его томатами черри, зеленым луком и сметаной.
Этот простой и вкусный рецепт станет отличным началом дня для вашей семьи, особенно в ситуации, когда времени утром мало, предложил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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