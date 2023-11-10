Эктор Хименез-Браво, судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился новым рецептом на своей странице в Instagram. В этот раз он представил рецепт панкейков с лисичками и кабачком, который можно приготовить легко и быстро. Этот завтрак идеально подходит для всей семьи, и, что важно, включает минимальное количество муки, делая его диетическим вариантом, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Следующие ингредиенты понадобятся для этого блюда:

1 желтый кабачок

300 г лисичек (свежих или замороженных)

1 шалот

2 пера зеленого лука

1 зубчик чеснока

1 яйцо

60 г муки

1 ч. л. соли

Перец по вкусу

Приготовление:

Начните с промывки и высушивания лисичек. Мелко нарежьте их, а кабачок натрите на терке и измельчите блендером вместе с луком и чесноком, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку, затем внесите смесь кабачка и грибов. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, обжаривайте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.

После приготовления блюда украсьте его томатами черри, зеленым луком и сметаной.

Этот простой и вкусный рецепт станет отличным началом дня для вашей семьи, особенно в ситуации, когда времени утром мало, предложил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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