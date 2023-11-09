Известный колумбийский кулинар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво регулярно радует своих поклонников разнообразными рецептами, которые он публикует на своей странице в Instagram, где за ним следят более миллиона пользователей.

На этот раз "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом изысканной закуски с сыром и свежей зеленью, которая может служить отличным выбором как для полноценного блюда, так и в качестве перекуса.

Для приготовления этой закуски от "Мастер Шефа" Хименес-Браво потребуются следующие ингредиенты: 150 граммов творога, такое же количество сулугуни, 10 граммов петрушки и 10 граммов укропа, четыре лаваша, 4 грамма соли и 3 грамма черного перца.

Чтобы приготовить начинку, нужно смешать творог и натертый сулугуни, а затем добавить нарезанную зелень, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Тщательно перемешать все ингредиенты, и начинка готова.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, затем лаваш порезать вдоль на две части, чтобы получить треугольные формы. На краю каждого лаваша разместить начинку и аккуратно завернуть его в треугольники. Затем обжаривать треугольники с обеих сторон до получения золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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