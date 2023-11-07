Наши предки 7 октября читали молитвы и раскаивались в грехах.
В первую очередь такая традиция относилась к девушкам, ведь они хотели встретить Новый год с чистыми помыслами.
Также дюди, которые чем-либо торгуют, воздерживались от употребления хлеба и считали, что если нарушить запрет - можно лишиться покупателей.
В народе сегодняшний день называют "дедовские плачи", 7 число считают самым неудачным днем в ноябре.
Народ также называл день "бабскими или дедовскими плачами". Пожилые женшины и специально нанятые плакальщицы, на кладбище плакали за умершими близкими.
Любая женщина считала 7 ноября своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, чтобы очистить душу.
Православная церковь сегодня, 7 ноября, категорически запрещает вспоминать усопших плохими словами.
Поэтому, если сегодня разговор зашел об умершем, о нем необходимо говорить только хорошее.
Также нельзя приносить в церковь мясо и алкоголь, поминать усопших спиртным запрещено.
Лучший поступок сегодня - помолиться.
Народные приметы 7 ноября, если много листьев на деревьях - значит погода будет теплой долго. Если дождь - к плохой погоде. Также если ночью звезды светят ярко - будет много теплых дней.
День Ангела празднуют сегодня Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин.
Источник: РБК.
Последние новости:
Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.
Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.