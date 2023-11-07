Православный день 7 ноября, сегодня чтят память мучеников Маркиана и Мартирия.

Наши предки 7 октября читали молитвы и раскаивались в грехах.

В первую очередь такая традиция относилась к девушкам, ведь они хотели встретить Новый год с чистыми помыслами.

Также дюди, которые чем-либо торгуют, воздерживались от употребления хлеба и считали, что если нарушить запрет - можно лишиться покупателей.

В народе сегодняшний день называют "дедовские плачи", 7 число считают самым неудачным днем в ноябре.

Народ также называл день "бабскими или дедовскими плачами". Пожилые женшины и специально нанятые плакальщицы, на кладбище плакали за умершими близкими.

Любая женщина считала 7 ноября своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, чтобы очистить душу.

Православная церковь сегодня, 7 ноября, категорически запрещает вспоминать усопших плохими словами.

Поэтому, если сегодня разговор зашел об умершем, о нем необходимо говорить только хорошее.

Также нельзя приносить в церковь мясо и алкоголь, поминать усопших спиртным запрещено.

Лучший поступок сегодня - помолиться.

Народные приметы 7 ноября, если много листьев на деревьях - значит погода будет теплой долго. Если дождь - к плохой погоде. Также если ночью звезды светят ярко - будет много теплых дней.

День Ангела празднуют сегодня Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин.

Источник: РБК.

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