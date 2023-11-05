6 ноября православные христиане также преклоняются в церкви перед иконой Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость".
Женщины просят у святой о любви и семейном благополучии.
Издавна верили, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от многих житейских проблем.
Наши предки сегодня устраивали Светцы - это так называемые женские посиделки. Называют "посиделки" из-за слова "свет", который давал солнечный луч днем или свеча вечером.
Сегодня девушки общались и обучались рукоделию. Однако, сегодня категорически нельзя знакомиться с новыми людьми - ведь люди верили, что это плохая примета.
6 ноября также нельзя принимать никаких подарков от противоположного пола.
Известно, что сегодня очень легко кого-нибудь приворожить.
Следует быть осторожными с хрупкими и стеклянными предметами, потому что если что-то разобьете, несчастья избежать не получится.
Приметы 6 ноября, если разбить тарелку сегодня - можно потерять кого-то из родных в следующем году, а если разбить зеркало - к беде.
Также сегодня следили за погодой, если выпал снег 6 ноября - значит зима будет снежной, но не морозной. Кроме того, если вороны собираются в стаи - ждите много снега в ближайшее время.
Источник: Униан.
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