6 ноября православные верующие чтят день памяти мученика Арефа и день памяти мученицы Синклитикии.

6 ноября православные христиане также преклоняются в церкви перед иконой Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость".

Женщины просят у святой о любви и семейном благополучии.

Издавна верили, что Божия Матерь является покровительницей семьи и способна уберечь от многих житейских проблем.

Наши предки сегодня устраивали Светцы - это так называемые женские посиделки. Называют "посиделки" из-за слова "свет", который давал солнечный луч днем или свеча вечером.

Сегодня девушки общались и обучались рукоделию. Однако, сегодня категорически нельзя знакомиться с новыми людьми - ведь люди верили, что это плохая примета.

6 ноября также нельзя принимать никаких подарков от противоположного пола.

Известно, что сегодня очень легко кого-нибудь приворожить.

Следует быть осторожными с хрупкими и стеклянными предметами, потому что если что-то разобьете, несчастья избежать не получится.

Приметы 6 ноября, если разбить тарелку сегодня - можно потерять кого-то из родных в следующем году, а если разбить зеркало - к беде.

Также сегодня следили за погодой, если выпал снег 6 ноября - значит зима будет снежной, но не морозной. Кроме того, если вороны собираются в стаи - ждите много снега в ближайшее время.

Источник: Униан.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.