Сегодня, 5 ноября, православная церковь чтит память одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова.

В народе день почитания святого прозвали День Якова или Яков день.

Издавна к этому дню активно заготавливали, как можно больше дров.

Наши предки верили, что их обилие гарантирует уют и тепло всю зиму.

Святой Иаков считается покровителем мужского пола, 5 ноября нужно поставить ему свечу и попросить о здравии и благополучии для мужчин в семье.

Существуют и традиции,сегодня лучше не посвящать себя другим людям, важно заняться собой и своими делами 5 ноября.

Категорически нельзя злиться и обижаться, не рекомендуется давать деньги в долг - есть риск, что их не вернут.

Приметы 5 ноября подскажу, что вас ждет в будущем, так, например, если вороны каркают недалеко от дома - погода испортится.

Если выпал снег 5 ноября - зима будет снежной и морозной, а если сегодня

дождь льет - значит будущий год будет урожайным.

Также раньше говорили, что если не рассчитался с долгами к этому дню - значит не женишься в следующем году.

Кто сегодня, 5 ноября, празднует именины

Сегодня поздравьте с днем ангела владельцев таких имен: Яков, Эмиль, Николай, Максим, Игнат, Емельян, Елисей, Вольдемар, Владимир, Александр и Ефросинья.

Источник: Униан.

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