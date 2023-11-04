В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук поделилась трагической историей от девушки, с которой она работает — ее дядя-артиллерист боролся за то, чтобы мы могли жить в свободной Украине, и положил ради этой цели свою жизнь.

"На видео Саша, украинский военнослужащий с позывным «Миха». В начале полномасштабного вторжения, когда каждая новость была полна болью и героизмом наших людей, он добровольно ушел на фронт со словами: «Там гибнут молодые ребята, я не могу сидеть дома. Я не так воспитан»", — пишет Иванна Онуфрийчук.

Онуфрийчук рассказала, что за год пребывания на фронте Миха успел поработать на самых горячих направлениях: Донецкое, Бахмутское, Изюмское, Харьковское и другие.

"Племянница, с которой я работаю, рассказывает, что когда он звонил родным, то всегда шутил. Говорил, что для них (россиян) конец будет один. Он верил в это и каждый день делал для этого все. Саша очень любил жизнь, а еще больше он любил свою семью. Самым большим счастьем для него была его 2-летняя дочь. Но, к сожалению, она будет знать о папе только из рассказов, а увидеть сможет его только с фото на памятнике", - подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

Онуфрийчук добавила, что «Миха» погиб во время выполнения боевого задания, запустив свой последний снаряд для оккупантов.

"В видео соединены кадры из клипа "Антитела" к песне «Фортеця Бахмут» и личные видео Саши... Эти кадры показывают, что война — это реальность, а «Богами войны» становятся обычные ребята, у которых вся жизнь впереди... Поэтому мы должны помнить о каждом, кто отдал свою жизнь за Украину. Быть благодарными и ежедневно делать что-то, чтобы помогать. Благодарю всех военнослужащих! И вечная память и слава тем, кто навсегда в строю", — пишет Иванна Онуфрийчук.

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