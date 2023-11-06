Так, известно, что начиная с 3 ноября стартовало голосование за новое название для города Новомосковск.

Как сообщил городской голова Новомосковска Сергея Резника, продлится голосование в течение месяца.

Местным предложили три варианта новых названий: Новосамарск, Самар и Новоселица.

Также известно, что проголосовать можно двумя способами: первый голосование через платформу e-dem.

Второй – заполнение бюллетеня на одной из точек голосования, которые будут находиться в городских школах, а также в ДК "Металлургов" и БК имени Олеся Гончара.

Однако точный список адресов должен быть опубликован 6 ноября.

Ранее сообщалось, что денежная помощь реализуется в Днепропетровской области, в частности, в городах Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск и Павлоград.

Эта денежная помощь оказывается украинцам, которые были вынужденно переселены в Днепропетровскую область.

Размер денежной помощи определяется в зависимости от количества членов семьи: 1 – 3 человека в семье: 6 500 гривен в месяц. 4 человека в семье: 7 000 гривен в месяц. 5 и более человек в семье: 8500 гривен в месяц.

Помощь могут получить семьи, которые недавно были вынуждены переселиться (менее 60 дней), домохозяйства, чье жилье было серьезно повреждено и домохозяйства, происходящие из временно оккупированных территорий или районов, подвергаются обстрелам и находятся в пределах 30 километров от линий фронта или границ с РФ или Белоруссией.

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