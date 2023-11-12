Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился своими секретами приготовления котлет из разных видов мяса и рыбы.

Для котлет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обязательно берет поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба достоточно жирные, тогда лук жарим на растительном масле, если сухие и нежирные — добавляем сливочное масло. Жарим на среднем огне, чтобы лук протомился, стал прозрачным и даже начинал немного румяниться по краям.

Хлеб судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует белый, лучше всего вчерашний. Срезаем корочку, а мякиш режем на кусочки и заливаем необходимым количеством молока или сливок, а затем смешиваем с обжаренным луком.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский пропускает мясо или рыбу через среднюю решетку мясорубки 3 раза, добавляет хлеб с луком, морскую соль и смесь молотого черного и душитого перцев.

Готовый фарш ставим в холодильник на 1-2 часа, чтобы он схватился, после этого формируем котлеты (вес одной примерно 80-100 г).

Шеф-повар жарит котлеты просто на растительном масле до золотистости с обеих сторон. После этого котлеты нужно доготовить в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 8-10 минут.

Для приготовления котлет из индейки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет ингредиенты в такой пропорции:

индейка - 900 г

хлеб - 100 г

молоко - 100 г

сливки - 50 г

жаренный лук - 160 г

1 яйцо

Для котлет из кролика:

мясо кролика - 600 г

хлеб - 60 г

сливки - 40 г

жаренный лук - 120 г

1 яйцо

Из судака:

филе судака отжатое - 800 г

лук жаренный - 150 г

сливки - 100 г

сливочное масло - 50 г

2 яйца

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