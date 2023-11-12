Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился своими секретами приготовления котлет из разных видов мяса и рыбы.
Для котлет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обязательно берет поджаренный репчатый лук. Если мясо или рыба достоточно жирные, тогда лук жарим на растительном масле, если сухие и нежирные — добавляем сливочное масло. Жарим на среднем огне, чтобы лук протомился, стал прозрачным и даже начинал немного румяниться по краям.
Хлеб судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует белый, лучше всего вчерашний. Срезаем корочку, а мякиш режем на кусочки и заливаем необходимым количеством молока или сливок, а затем смешиваем с обжаренным луком.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский пропускает мясо или рыбу через среднюю решетку мясорубки 3 раза, добавляет хлеб с луком, морскую соль и смесь молотого черного и душитого перцев.
Готовый фарш ставим в холодильник на 1-2 часа, чтобы он схватился, после этого формируем котлеты (вес одной примерно 80-100 г).
Шеф-повар жарит котлеты просто на растительном масле до золотистости с обеих сторон. После этого котлеты нужно доготовить в духовке, разогретой до 200 градусов, примерно 8-10 минут.
Для приготовления котлет из индейки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет ингредиенты в такой пропорции:
- индейка - 900 г
- хлеб - 100 г
- молоко - 100 г
- сливки - 50 г
- жаренный лук - 160 г
- 1 яйцо
Для котлет из кролика:
- мясо кролика - 600 г
- хлеб - 60 г
- сливки - 40 г
- жаренный лук - 120 г
- 1 яйцо
Из судака:
- филе судака отжатое - 800 г
- лук жаренный - 150 г
- сливки - 100 г
- сливочное масло - 50 г
- 2 яйца
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