Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил оригинальный рецепт пюре, которое будет идеальным и без котлетки.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить невероятное картофельное пюре с чесноком.

"Пюрешку любит каждый: как взрослые, так и малыши. И есть множество вариантов приготовления этого блюда. Сегодняшний - одновременно нежный и пикантный 🤌", - советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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Для своего рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀ ⠀

• Картофель – 500 г

• Сливочное масло – 50 г

• Молоко – 50 мл

• Чеснок – 1 головка

• Масло – 20 мл

• Зелень – 10 г

Головку чеснока срезаем сверху, поливаем растительным маслом, солим, заворачиваем в фольгу и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке.

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто отваривает, выжимает его прессом, а затем протирает через сито.

После этого перекладываем перетертый картофель в сотейник и ставим на маленький огонь, постепенно добавляем сливочное и растительное масло, постоянно помешивая – готовим по принципу заварного крема.

Затем "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво снимает картофель с огня, добавляет молоко и тщательно вымешивает пюре. Далее выжимаем к картофелю запеченный чеснок и добавляем измельченную зелень, еще раз перемешиваем.

Подавать такое пюре "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует с мясом или рыбой, а также дополнить овощным салатом.

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