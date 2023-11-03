Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как самостоятельно приготовить паэлью с морепродуктами.
"Испанская паэлья традиционно объединяет людей вокруг большой сковородки, которую называют паэлла. Так что белый рис становится цветным и необыкновенно вкусным, а семья смакует это известное в мире блюдо наперегонки друг друга! Для приготовления нужна большая сковородка, хороший рис, бульон и 20-30 минут времени", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты (на сковороду диаметром 40 см):
- рис для суши – 350 г
- лук – 2-3 шт (350 г)
- креветки - 300 г
- кальмары – 300 г
- лавровый лист – 1 шт.
- шафран - щепотка
- чернила каракатицы – 12-15 г
- соль – 15 г (по вкусу)
- масло топленое – 25 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- перец чили – 1 шт.
Важно не перегрузить сковороду, поэтому порцию нужно убавлять по размеру сковородки.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заливает рис холодной водой, а затем очень хорошо промывает его под проточной водой.
Морепродукты чистим, а из очисток варим бульон, добавляя 2 л воды, лавровый лист и одну луковицу.
Оставшуюся часть лука и чеснок мелко нарезаем и обжариваем на разогретой сковороде с маслом 5 минут, затем добавляем перец чили, разрезанный пополам. Также добавляем в сковороду морепродукты и жарим 2-3 минуты. Добавляем промытый рис и жарим все вместе еще 3-5 минут на большом огне, помешивая.
После этого "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавляет процеженный бульон, чтобы он покрыл рис, солит, добавляет шафран и чернила каракатицы. Готовим паэлью на среднем огне до полного испарения влаги.
Подавать на стол паэлью нужно прямо в сковороде.
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