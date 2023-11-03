Кабмин зафиксировал стоимость газа для поставщиков до 15 апреля 2024 года, таким образом тарифы на тепло для украинцев не возрастут.

Однако, если Ваша печь вышла из строя или у вас ограниченный бюджет - есть выход.

Эти советы о том, как согреться без тепла, защитят вас от холода и денег в вашем кармане.

И хотя вам, вероятно, не удастся вообще не включать отопление этой зимой, эти умные решения могут помочь минимизировать влияние зимы на ваш бюджет.

Оберните окна пузырчатой ​​пленкой

Окна являются одними из главных виновников потерь тепла, поэтому важно правильно их изолировать. Чтобы недорого исправить ситуацию, отрежьте кусок пузырчатой ​​пленки так, чтобы он идеально вписывался в оконную раму, распылите на окно тонкую пленку воды и прижмите пузырчатую пленку к стеклу. Слой пластика пропускает солнечный свет, сохраняя тепло там, где ему место: внутри.

Измените направление вашего вентилятора

Теплый воздух поднимается вверх, что не очень хорошо сказывается на наших счетах за отопление. Хотя может показаться, что включение потолочного вентилятора сделает вашу комнату скорее холоднее, чем теплее, на самом деле включение вентилятора может сделать комнату более поджаренной, если вы установите лопасти, вращающиеся по часовой стрелке.

Чтобы изменить направление вращения потолочного вентилятора , проверьте наличие переключателя в основании вентилятора. Это изменение направления создает небольшой восходящий поток, который подталкивает теплый воздух к стенам и обратно в комнату.

Наклейте уплотнитель

Утечки воздуха являются основным источником теплопотерь. Проверьте свой дом на наличие щелей с помощью этого простого теста: поднесите кусок туалетной бумаги к оконным и дверным рамам. Если туалетная бумага движется, значит, вы обнаружили трещину, которую необходимо заделать. Используйте уплотнители, чтобы заполнить зазоры, чтобы тепло оставалось внутри, и рассмотрите возможность добавления пенопласта к розеткам, чтобы еще больше уменьшить потери тепла. Герметик также является полезным оружием против утечек.

Отразите свой радиатор

Если у вас дома есть радиаторы, попробуйте сделать отражающие пластины из алюминиевой фольги и разместить по одной позади каждого блока. Вместо того, чтобы просто нагревать стену, радиатор будет нагревать фольгу, которая будет отражать тепло обратно в комнату и позволит вам максимизировать мощность устройства.

Не допускайте сквозняков в дверях

Если у вас сквозняки в дверях, изготовьте недорогое решение своими руками из пенопластовой изоляции труб. Отрежьте пенопласт по размеру и оберните им нижнюю часть дверей — да, даже внутренних! — чтобы предотвратить утечку тепла и рост затрат на коммунальные услуги. Если вы не готовы участвовать в каком-либо проекте, вы можете приобрести множество доступных по цене уклонистов. Уклоняющиеся от тяги легко соскользнуть с двери в теплую погоду, поэтому у вас нет оправданий, чтобы не попробовать это решение для экономии бюджета.

Впусти солнечный свет

Это, безусловно, самое простое, что вы можете сделать, чтобы снизить счета за отопление дома: поднимите жалюзи и откройте шторы, когда светит солнце. Особенно важно держать открытыми оконные покрытия на окнах, выходящих на юг, потому что они пропускают самое теплое полуденное солнце. Просто не забудьте снова задернуть шторы на ночь, чтобы сохранить весь жаркий воздух внутри, пока не вернется солнце.

Источник: bobvila.

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