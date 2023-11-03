Удивительные вещи можно сделать из лампочек, подарите им вторую жизнь с помощью этих креативных идей поделок.

Не нужно выбрасывать перегоревшие лампочки в мусор. Вместо этого подумайте о том , чтобы превратить их в уникальный аксессуар для дома.

От декоративных подвесных ваз до милых снежных шаров — существует множество вариантов мастерства с лампочками.

Многие из этих проектов своими руками просты и требуют всего лишь нескольких недорогих материалов.

Однако не все лампочки подходят для рукоделия.

Старые флуоресцентные версии могут содержать токсичные материалы, такие как ртуть, поэтому лучше избегать их использования.

И не забывайте надевать перчатки, защитные очки и закрывать тело длинными рукавами, обувью и брюками при работе со стеклом.

Вазы для бутонов

Подарите лампочкам вторую жизнь, создав коллекцию нежных ваз с бутонами. Эти маленькие сосуды идеально подходят для украшения полки или уникальной причудливой подвесной витрины. Их легко сделать своими руками. Кроме того, у них есть творческий способ крепления лампочек.

Мини-террариум

Создайте крошечный мир природы внутри старой лампочки со мхом, воздушными растениями и другой мелкой зеленью. Также можно создать мини-террариума благодаря знаниям растений и инструкциям, сделанным своими руками .

Для тех, кому нравится идея, но беспокоится о ее исполнении, в Интернете можно найти готовые версии, например, эти террариумные лампочки.

Орнамент в виде снеговика.

Подумываете о том, чтобы включить праздничную поделку снеговика в свои планы зимнего декора? Готового снеговика можно использовать в качестве украшения или поставить на полку или каминную полку.

Новогодние игрушки

Маленькие лампочки-ночники станут идеальным материалом для простого праздничного украшения или гирлянды. Это простой способ изготовления блестящих лампочек своими руками с использованием блесток и, да, mod podge.

Подумайте о выборе синего блеска для украшения Хануки, красного или зеленого для рождественского декора или нескольких цветов для любого праздника.

Источник: bobvila.

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