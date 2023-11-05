Свекла – это не только вкусная добавка ко многим блюдам, но и ценный источник витаминов и минералов, которые могут быть доступны в течение всего года, если их правильно хранить.

Хранение столовой свеклы – это важный аспект для тех, кто ценит свежее и вкусное сезонное овощное питание. Мы рассмотрим важные советы и шаги по подготовке столовой свеклы к хранению.

Выбор и сбор свеклы

Прежде чем начать процесс хранения, важно выбрать качественную свеклу. Выбирайте твердые, без повреждений и пятен овощи среднего размера, поскольку они лучше сохраняются. Собирайте свеклу утром или вечером, когда температура воздуха не самая высокая.

Отрезание листьев

Прежде чем хранить свеклу, важно обязательно отрезать все листья и стебли. Это поможет предотвратить влагосохранение и развитие грибков.

Сушка

После отрезки листьев свеклу нужно хорошо просушить. Растение должно быть абсолютно сухим перед хранением, чтобы избежать гнильцы.

Удаление земли

Хранение свеклы требует чистоты. Аккуратно удалите излишек земли или грязи, которые могут присоединиться к ним во время хранения.

Удаление повреждений

Если у вас есть свекла с повреждениями или нарушениями кожуры, отделите ее от других. Такая свекла подвергается более быстрой порче, поэтому лучше использовать ее как можно скорее.

Температура и влажность

Идеальная температура для хранения столовой свеклы – это примерно 0-4 градуса Цельсия. Влажность должна быть в пределах 90–95%. Вы можете достичь этих условий, сохраняя свеклу в погребе, подвале или холодильнике.

Упаковка

Храните свеклу в ящиках или пластиковых контейнерах с отверстиями для циркуляции воздуха. Это поможет обеспечить надлежащую вентиляцию и предотвратить образование конденсата.

Проверка

Периодически проверяйте свою свеклу на признаки порчи. Удалите любые овощи, которые начали портиться, чтобы предотвратить инфицирование других.

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