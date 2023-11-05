Среди прям, которые особенно сложно вывести - пятна от шоколада, вина и сока.

Пятна на одежде – это неприятная проблема, с которой мы сталкиваемся время от времени. Мы рассмотрим некоторые эффективные методы, которые помогут вам избавиться от этих надоедливых пятен и сохранить вашу любимую одежду в идеальном состоянии.

Пятна от шоколада

Шоколад – это вкусное лакомство, но пятна от него могут быть невероятно устойчивыми. Вот несколько шагов, которые помогут их вывести:

Отскребите избыточный шоколад. Используйте нож, ложку или карту, чтобы осторожно удалить все, что можно.

Промойте пятно холодной водой. Это поможет вам вывести часть шоколада из ткани.

Нанесите несколько капель жидкого мыла на пятно и аккуратно вотрите его в ткань. После этого промойте пятно холодной водой.

Если пятно остается, повторите процедуру удаления мыла и промывки.

Затем стирайте в машине при температуре, рекомендованной для вашего типа ткани.

Пятна от вина

Пятна от красного вина могут быть особенно видимыми и прочными. Вот как удалить их:

Осторожно протрите излишек вина из ткани, не нажимая на нее, чтобы избежать пропитки вина глубже.

Не дайте пятну высохнуть. Если вы дома, можно немедленно приступить к удалению. Используйте белое полотенце или тряпку, чтобы добавить соль на пятно, которое поможет вывести вино.

Затем промойте пятно холодной водой, но не горячей, так как горячая вода может закрепить пятно.

После промывки нанесите мыло на пятно и вотрите его в ткань.

Промойте снова холодной водой и проверьте, исчезло ли пятно. В противном случае повторите процедуру.

Наконец, стирка в машине при рекомендованной температуре.

Пятна от сока

Пятна от сока могут быть особенно красочными, но удалить их возможно. Вот как это сделать:

Вытрите избыточный сок из ткани. Для этого используйте белое полотенце или тряпку.

Увлажните пятно прохладной водой, при этом направляйте его от наружного края пятна к центру во избежание разбрызгивания сока.

Нанесите маленькое количество мыла на пятно и аккуратненько вотрите его в ткань.

Промойте ткань холодной водой.

После промывки проверьте, исчезло ли пятно. В противном случае повторите процедуру.

Стирайте в машине при рекомендованной температуре для вашего типа ткани.

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