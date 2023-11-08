Тюль – это невероятно красивый и нежный материал, который придает легкости и элегантности наш интерьер. Однако он также уязвим к загрязнениям и желтению от дыма, пыли и времени. Мы поделимся с вами интересными советами, как отбелить тюль с помощью доступных и натуральных средств.
Использование серного порошка
Серный порошок – это отличное средство для отбеливания тюля. Для этого нужно приготовить раствор из серного порошка и воды (1 ч. ложка порошка на 1 литр воды). Окуньте тюль в этот раствор и оставьте на несколько часов. После этого тюль тщательно промойте в холодной воде и подвесьте его, чтобы высох.
Лимонный сок и солнечный свет
Лимонный сок известен своими отбеливающими свойствами. Вы можете приготовить раствор, объединив лимонный сок и воду в соотношении 1:1. Распылите этот раствор на тюль и подвесьте его на солнце в течение нескольких часов. Лимонный сок естественным образом отбелит тюль, а солнечный свет усилит этот эффект.
Гидропрот
Гидропрот - это белильное средство, которое также может быть использовано для отбеливания тюля. Разведите гидроперит в холодной воде в соответствии с инструкциями на упаковке и окуните тюль в этот раствор. После короткого отдыха достаньте тюль и хорошо промойте в холодной воде.
Сода и уксус
Сода и уксус – это отличная комбинация для отбеливания тюля. Сначала окуните тюль в горячий раствор соды (1 ч. ложка соды на 1 литр воды), а затем в горячий раствор уксуса (1 ч. ложка уксуса на 1 литр воды). Тщательно промойте тюль в холодной воде и подвесьте для сушки.
Соль и сода
Смесь соли и соды также может быть эффективна для отбеливания тюля. Смешайте 1 ч. ложку соли и 1 ч. ложку соды в одном литре воды. Окуньте тюль в этот раствор на несколько часов, а затем тщательно промойте его в холодной воде.
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