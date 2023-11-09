Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить рецепт десерта из детства.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт "Ленивой ватрушки", который не требует приготовления дрожжевого теста и формирования каждой ватрушки отдельно. По вкусу она не уступает классическим ватрушкам, а внешний вид может быть даже более привлекательным, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты: Для теста:

2 больших куриных яйца

100 г сахара

Соль (по вкусу)

65 г растительного масла

50 г молока

130 г муки

7 г разрыхлителя

Для начинки:

250 г сыра кисломолочного

70 г сахара

15 г крахмала

1 большое куриное яйцо

Инструкции:

Взбейте яйца с сахаром до получения пены, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте молоко и растительное масло. Затем смешайте сухие ингредиенты и соедините их с влажными.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, перелейте смесь в форму, предварительно выложенную пергаментом.

Взбейте все ингредиенты для начинки в однородную массу с помощью блендера. Затем переложите начинку в кондитерский мешок, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Выдавливайте сырную начинку вдоль периметра и в центре, как показано на видео. Давите медленно и равномерно, чтобы начинка распределилась равномерно.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.

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