Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт "Ленивой ватрушки", который не требует приготовления дрожжевого теста и формирования каждой ватрушки отдельно. По вкусу она не уступает классическим ватрушкам, а внешний вид может быть даже более привлекательным, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты: Для теста:
- 2 больших куриных яйца
- 100 г сахара
- Соль (по вкусу)
- 65 г растительного масла
- 50 г молока
- 130 г муки
- 7 г разрыхлителя
Для начинки:
- 250 г сыра кисломолочного
- 70 г сахара
- 15 г крахмала
- 1 большое куриное яйцо
Инструкции:
Взбейте яйца с сахаром до получения пены, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте молоко и растительное масло. Затем смешайте сухие ингредиенты и соедините их с влажными.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, перелейте смесь в форму, предварительно выложенную пергаментом.
Взбейте все ингредиенты для начинки в однородную массу с помощью блендера. Затем переложите начинку в кондитерский мешок, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Выдавливайте сырную начинку вдоль периметра и в центре, как показано на видео. Давите медленно и равномерно, чтобы начинка распределилась равномерно.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30-35 минут.
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