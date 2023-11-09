В Instagram украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, который родом из Колумбии и также является судьей проекта "МастерШеф", поделился своим рецептом черничного пирога.

Для приготовления теста от "Мастер Шефа" Хименес-Браво потребуются следующие ингредиенты:

500 г муки;

400 г сливочного масла;

100 г сахара;

10 г соли;

Четыре желтка.

Для начинки вам понадобятся:

500 г черники;

10 г кукурузного крахмала;

15 г сахара.

Для приготовления теста начните с смешивания муки, сахара, соли и кубиков холодного сливочного масла, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Затем тщательно растерите все ингредиенты, используя руки или комбайн, пока не получится крошка. Добавьте желтки в эту смесь и замесите тесто до однородности.

После этого разделите тесто на две части и разведите каждую в круг на пластиковой пленке, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Один круг заморозьте, а другой выложите на дно формы и поместите в холодильник.

Для приготовления начинки смешайте чернику с кукурузным крахмалом и сахаром, затем выложите ее в форму с тестом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. По верху укройте ягоды кругами, вырезанными из замороженного круга теста.

Пирог выпекается при 175°C в течение приблизительно 30 минут, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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