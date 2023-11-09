В Instagram украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, который родом из Колумбии и также является судьей проекта "МастерШеф", поделился своим рецептом черничного пирога.
Для приготовления теста от "Мастер Шефа" Хименес-Браво потребуются следующие ингредиенты:
- 500 г муки;
- 400 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 10 г соли;
- Четыре желтка.
Для начинки вам понадобятся:
- 500 г черники;
- 10 г кукурузного крахмала;
- 15 г сахара.
Для приготовления теста начните с смешивания муки, сахара, соли и кубиков холодного сливочного масла, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Затем тщательно растерите все ингредиенты, используя руки или комбайн, пока не получится крошка. Добавьте желтки в эту смесь и замесите тесто до однородности.
После этого разделите тесто на две части и разведите каждую в круг на пластиковой пленке, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Один круг заморозьте, а другой выложите на дно формы и поместите в холодильник.
Для приготовления начинки смешайте чернику с кукурузным крахмалом и сахаром, затем выложите ее в форму с тестом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. По верху укройте ягоды кругами, вырезанными из замороженного круга теста.
Пирог выпекается при 175°C в течение приблизительно 30 минут, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka , Хименес-Браво с "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.