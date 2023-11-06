Стирать кроссовки в стиральной машине может быть полезна, особенно если они сильно загрязнены или неприятно пахнут.

Есть несколько важных советов, которые следует учитывать, чтобы обеспечить безопасную и эффективную стирку, не повреждая ваши любимые кроссовки.

Считайте бирку производителя: Первое и самое важное правило – всегда проверяйте бирку производителя на кроссовках. Некоторые кроссовки могут быть крепкими и предназначенными для стирки в машине, а другие – нет. Прочитайте инструкции на бирке и следуйте им.

Уберите шнуровки и вкладыши: Перед извлечением кроссовок в стиральную машину извлеките шнуровки и внутренние вкладыши. Это поможет избежать повреждения и облегчит процесс стирки.

Используйте мягкую щетку: Для удаления грязи и пятен из кроссовок перед стиркой используйте мягкую щетку или губку. Также можно удалить избыток грязи просто стряхнув кроссовки.

Используйте мешок для стирки: Во избежание возможного повреждения кроссовок от решеток стиральной машины лучше использовать специальный мешок для стирки.

Снижайте температуру и выбирайте осторожные программы: Выбирая программу стирки, выберите самую мягкую опцию и низкую температуру. Высокая температура и интенсивные программы могут повредить клей, скрепляющий подошву к верхушке кроссовки. Также лучше избегать использования отжима с большой скоростью.

Используйте нежесткое мыло: Для удаления неприятного запаха или грязи на поверхности кроссовок используйте нежесткое мыло и мягкую губку. После стирки можно вытереть кроссовки сухой тряпкой.

Сушите правильно: После стирки никогда не сушите кроссовки на прямом солнце или возле источника тепла, поскольку это может повредить материалы и клей, используемый при производстве. Лучше всего сушить их при комнатной температуре, заполняя начинку бумагой или полотенцами, чтобы они сохранили свою форму.

Предохраняйте подошву: Чтобы защитить подошву от вредного воздействия воды, можно нанести на нее водоотталкивающий спрей или воск. Это поможет продлить срок службы кроссовок.

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