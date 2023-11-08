Украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, который является судьей проекта "Мастер Шеф", поделился на своей странице в Instagram инструкцией по приготовлению цветной капусты с сыром. "Мастер Шеф" Хименес-Браво также выразил уверенность в том, что цветная капуста представляет собой настоящее сокровище, богатое микроэлементами, витаминами и минералами, и рекомендовал включить ее в свой рацион.
"Предлагаю вам попробовать этот восхитительный и оригинальный рецепт!" – написал знаменитый "Мастер Шеф".
Хименес-Браво также подчеркнул, что перед приготовлением капусту следует предварительно отварить.
Итак, вот список ингредиентов:
- 100 г муки
- 50 г пармезана
- 100 г овсяной муки
- Соль и перец по вкусу
- 10 г оливкового масла
- Вареная цветная капуста
- 50 г помидоров
- 100 г моцареллы
- 10 г базилика
Для приготовления блюда, смешайте муку с пармезаном, солью и перцем, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обваляйте кусочки цветной капусты в этой смеси и полейте оливковым маслом. Затем запекайте при 180 градусах до готовности, так чтобы сыр хорошо расплавился.
После выложите на верхнюю часть моцареллу и базилик, а сверху равномерно распределите приготовленные помидоры, добавил делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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