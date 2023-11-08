Украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, который является судьей проекта "Мастер Шеф", поделился на своей странице в Instagram инструкцией по приготовлению цветной капусты с сыром. "Мастер Шеф" Хименес-Браво также выразил уверенность в том, что цветная капуста представляет собой настоящее сокровище, богатое микроэлементами, витаминами и минералами, и рекомендовал включить ее в свой рацион.

"Предлагаю вам попробовать этот восхитительный и оригинальный рецепт!" – написал знаменитый "Мастер Шеф".

Хименес-Браво также подчеркнул, что перед приготовлением капусту следует предварительно отварить.

Итак, вот список ингредиентов:

100 г муки

50 г пармезана

100 г овсяной муки

Соль и перец по вкусу

10 г оливкового масла

Вареная цветная капуста

50 г помидоров

100 г моцареллы

10 г базилика

Для приготовления блюда, смешайте муку с пармезаном, солью и перцем, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обваляйте кусочки цветной капусты в этой смеси и полейте оливковым маслом. Затем запекайте при 180 градусах до готовности, так чтобы сыр хорошо расплавился.

После выложите на верхнюю часть моцареллу и базилик, а сверху равномерно распределите приготовленные помидоры, добавил делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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