В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить домашнюю гранолу. Это очень вкусный и полезный завтрак.
"Гранола – один из моих любимых хелси завтраков. Ее можно купить в магазине, но я обожаю готовить ее дома по моему особому рецепту", — пишет "Мастер Шеф" Ярославский.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 400 г овсянки
- 100 г меда
- 2 банана
- 1/2 апельсина
- 75 г голубики сушеной
- 75 г клюквы сушеной
- 75 г лесных орехов
- 75 г грецких орехов
Но ингредиенты вы можете изменять по своему вкусу.
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский произвольно измельчает ножом орехи. Это можно делать и с помощью блендера, но осторожно, нам ведь нужны кусочки ореха. Также измельчаем бананы.
Измельченные орехи и бананы смешиваем с овсянкой, чтобы банан полностью разошелся.
Отдельно "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает сок половины апельсина, мед и цедру апельсина. Добавляем эту смесь в овсянку и хорошо перемешиваем.
Выкладываем гранолу на противень, застеленный пергаментом, разравниваем и запекаем в разогретой до 160 градусов духовке 30-40 минут, периодически помешивая.
"За 10 минут до окончания добавляю сухофрукты, можно для аромата добавить оливковое или кокосовое масло. Готовая гранула должна быть сухой, но не пересушенной", — пояснил шеф-повар.
Подавать гранолу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает вместе с густым кефиром.
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