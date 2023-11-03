Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт одного из своих любимых завтраков.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить домашнюю гранолу. Это очень вкусный и полезный завтрак.

"Гранола – один из моих любимых хелси завтраков. Ее можно купить в магазине, но я обожаю готовить ее дома по моему особому рецепту", — пишет "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

400 г овсянки

100 г меда

2 банана

1/2 апельсина

75 г голубики сушеной

75 г клюквы сушеной

75 г лесных орехов

75 г грецких орехов

Но ингредиенты вы можете изменять по своему вкусу.

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский произвольно измельчает ножом орехи. Это можно делать и с помощью блендера, но осторожно, нам ведь нужны кусочки ореха. Также измельчаем бананы.

Измельченные орехи и бананы смешиваем с овсянкой, чтобы банан полностью разошелся.

Отдельно "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает сок половины апельсина, мед и цедру апельсина. Добавляем эту смесь в овсянку и хорошо перемешиваем.

Выкладываем гранолу на противень, застеленный пергаментом, разравниваем и запекаем в разогретой до 160 градусов духовке 30-40 минут, периодически помешивая.

"За 10 минут до окончания добавляю сухофрукты, можно для аромата добавить оливковое или кокосовое масло. Готовая гранула должна быть сухой, но не пересушенной", — пояснил шеф-повар.

Подавать гранолу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает вместе с густым кефиром.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.