Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусное пюре из запеченной тыквы. Его можно подавать в качестве гарнира или части завтрака, а также использовать как отличную базу для приготовления супов, кремов, запеканки и других блюд.

Готовить пюре можно из любого сорта, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует сначала попробовать тыкву сырую — если тыква не вкусная, то и пюре получится не очень. Еще можно выбирать тыкву по цвету: чем насыщеннее, тем вкуснее.

Владимир Ярославский

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто чистит тыкву, нарезает ее произвольными кусочками, поливает растительным маслом, немного подсаливает, по желанию добавляет веточки трав (чабрец, розмарин, шалфей), накрывает фольгой и запекает в разогретой до 180-190 градусов духовке 30 минут.

После этого осторожно снимаем фольгу и ставим тыкву еще на 10-15 минут на 170 градусов, чтобы ее немного подсушить - это если будете готовить пюре, для супа этого делать не надо.

Владимир Ярославский

Достаем противень из духовки и оставляем готовые и немного подсушенные кусочки тыквы охлаждаться. После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский убирает травы, которые уже отдали все свои ароматы, а мякоть тыквы перебивает с помощью блендера до однородности.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что хранить такое тыквенное пюре можно в холодильнике в течение 4-5 дней.

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