Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вкусное пюре из запеченной тыквы. Его можно подавать в качестве гарнира или части завтрака, а также использовать как отличную базу для приготовления супов, кремов, запеканки и других блюд.

Готовить пюре можно из любого сорта, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует сначала попробовать тыкву сырую — если тыква не вкусная, то и пюре получится не очень. Еще можно выбирать тыкву по цвету: чем насыщеннее, тем вкуснее.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто чистит тыкву, нарезает ее произвольными кусочками, поливает растительным маслом, немного подсаливает, по желанию добавляет веточки трав (чабрец, розмарин, шалфей), накрывает фольгой и запекает в разогретой до 180-190 градусов духовке 30 минут.

После этого осторожно снимаем фольгу и ставим тыкву еще на 10-15 минут на 170 градусов, чтобы ее немного подсушить - это если будете готовить пюре, для супа этого делать не надо.

Достаем противень из духовки и оставляем готовые и немного подсушенные кусочки тыквы охлаждаться. После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский убирает травы, которые уже отдали все свои ароматы, а мякоть тыквы перебивает с помощью блендера до однородности.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что хранить такое тыквенное пюре можно в холодильнике в течение 4-5 дней.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.