На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить вкуснейшую квашеную капусту "лепесток".
"Да еще и розовая, похожая на прекрасную хризантему! Вкусна настолько, что нельзя оторваться! Готовить эту вкусность чисто удовольствие. Быстро, просто, а польза от блюда безусловно велика", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- капуста - 2 шт. (3- 3,5 кг)
- свекла – 1 шт. (250-300 г)
- семена кориандра – 20 г
- лавровый лист
- рассол из огурцов – 2 л (его можно купить на рынке за 2 грн)
- рассол – 1 л кипятка + 30 г соли
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова разрезает капусту пополам, потом половинки снова пополам, а затем на ломтики, чтобы они держались кочерыжки и не распадались. Чтобы просмотреть видео, пролистайте вниз.
Кусочки капусты аккуратно складываем в кастрюлю, заливаем кипятком, ставим на огонь и даем закипеть. После этого сливаем воду.
В посуду, где будете мариновать капусту (в банке, или можно в этой самой кастрюле), выкладываем на дно половину нарезанной кубиком свеклы, лавровые листья, кориандр, затем выкладываем всю капусту, а сверху оставшуюся свеклу.
Далее "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заливает капусту рассолом с огурцов. В 1 литре кипятка растворяем 30 г соли и этим рассолом также заливаем капусту.
Прикрываем емкость крышкой (не очень плотно) и оставляем при комнатной температуре до признаков брожения – у звезды "Мастер Шеф" на это ушло 5 дней.
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