Эта проблема может возникнуть после веселой прогулки, вечеринки или просто из-за случайной халатности. Politeka расскажет лайфхаки, которые пригодятся вам:
Лед: Поднесите одежду с жвачкой к морозильнику и подождите несколько часов. Когда жвачка замерзнет, она станет жесткой и вы сможете легко отшелушить ее от ткани.
Растворитель: Используйте ацетон или жидкость для удаления ногтей лака. Нанесите некоторое количество растворителя на жвачку и подождите несколько минут. Затем аккуратно снимите жвачку с одежды.
Гладильная фольга: Закройте жвачку гладильной фольгой и прогладьте утюгом на средней температуре. Фольга поможет растопить жвачку, и она покинет ткань.
Масло: Нанесите немного растительного масла на жвачку и подождите, пока она станет мягкой. Затем осторожно удалите ее из одежды.
Жвачка для жвачки: Кажется странным, но жвачка может быть полезна при удалении жвачки. Накройте жвачку новой и тщательно работайте ею руками. Жвачка на одежде должна шелушиться.
Горячая вода: В течение нескольких минут смочите жвачку горячей водой. Затем отодрайте ее от ткани.
Сушилка для волос: Сушите жвачку на одежде горячим воздухом с использованием сушилки для волос. Жвачка смягчится и ее станет легче удалить.
Запомните, что каждый метод может потребовать терпения и осторожности, поскольку неправильный подход может повредить ткань вашей одежды. Всегда проверяйте на невидимом месте перед тем, как применять любой метод удаления жвачки.
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