Всегда неприятно найти жвачку на вашей любимой одежде, но не переживайте, существуют неожиданные лайфхаки, которые помогут вам удалить ее без труда.

Эта проблема может возникнуть после веселой прогулки, вечеринки или просто из-за случайной халатности. Politeka расскажет лайфхаки, которые пригодятся вам:

Лед: Поднесите одежду с жвачкой к морозильнику и подождите несколько часов. Когда жвачка замерзнет, ​​она станет жесткой и вы сможете легко отшелушить ее от ткани.

Растворитель: Используйте ацетон или жидкость для удаления ногтей лака. Нанесите некоторое количество растворителя на жвачку и подождите несколько минут. Затем аккуратно снимите жвачку с одежды.

Гладильная фольга: Закройте жвачку гладильной фольгой и прогладьте утюгом на средней температуре. Фольга поможет растопить жвачку, и она покинет ткань.

Масло: Нанесите немного растительного масла на жвачку и подождите, пока она станет мягкой. Затем осторожно удалите ее из одежды.

Жвачка для жвачки: Кажется странным, но жвачка может быть полезна при удалении жвачки. Накройте жвачку новой и тщательно работайте ею руками. Жвачка на одежде должна шелушиться.

Горячая вода: В течение нескольких минут смочите жвачку горячей водой. Затем отодрайте ее от ткани.

Сушилка для волос: Сушите жвачку на одежде горячим воздухом с использованием сушилки для волос. Жвачка смягчится и ее станет легче удалить.

Запомните, что каждый метод может потребовать терпения и осторожности, поскольку неправильный подход может повредить ткань вашей одежды. Всегда проверяйте на невидимом месте перед тем, как применять любой метод удаления жвачки.

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