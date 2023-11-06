Очистка ливней в вашем доме может быть коренной проблемой, но лучший способ справиться с этой задачей – использовать домашние средства.

Это не только надежный и безопасный способ очистить ливни, но и возможность сэкономить деньги на дорогих химических средствах. Мы рассмотрим самые эффективные рекомендации по почистке ливня домашними средствами.

Содовая смесь: Самый распространенный способ очистки слива – использование соды и уксуса. Вы можете начать с полстакана соды, которую нужно вылить в ливень, а затем добавить полстакана уксуса. Реакция между содой и уксусом создает пузырьки, которые растворяют засор и открывают слив. Оставьте смесь на время (примерно 30 минут), а затем промойте горячей водой.

Соль и кипяченая вода: Другой способ, который может быть очень эффективным для открытия слива, заключается в использовании соли и кипяченой воды. Насыпьте четверть чашки соли в ливень, затем залейте ее отдельными порциями кипяченой воды. Это создаст реакцию, которая поможет растворить засор и прочистить ливень.

Прочный пылесос: Иногда засор слива может быть задачей для пылесоса. Найдите крепкий пылесос с насадкой для работы с водой и водопотребляющими функциями. Используйте его для отсоса мусора из слива. Этот метод особенно эффективен для волос и других крупных объектов, которые могут уплотнить ливень.

Использование кабеля для ливней: Кабель для ливней (или сливочистка) – это специальный инструмент, предназначенный для очистки ливней от засоров. Это очень эффективный способ решить проблему засоренного слива, особенно если другие методы не работают. Вставьте кабель в слив и медленно вращайте его, собирая засор. Будьте осторожны, чтобы не повредить трубы.

Регулярная очистка: Лучший способ избежать проблем со ливнями – это регулярно их очищать. Вы можете использовать один из указанных выше методов или просто влить окропленную соду раз в неделю в ливень, а затем залить ее горячей водой.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме



