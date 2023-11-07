Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на этот раз поделилась рецептом традиционного новогоднего блюда - холодца. Она также разгласила несколько секретов его приготовления.

"Мастер Шеф" Литвинова уверена, что по ее рецепту холодец будет надежно застывать и сохранять форму, а бульон станет прозрачным и невероятно вкусным.

Итак, вот рецепт холодца и его ингредиенты:

Ингредиенты:

Говяжий хвост - 1 шт.

Говяжья голяшка - 1 шт.

Курица без грудки - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Порей - 1 шт.

Смесь перцев - 1 столовая ложка.

Лавровый лист - 3 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Вода - 3-4 литра

Соль - 40 грамм

"Мастер Шеф" Литвинова подчеркивает, что для того чтобы получить идеальный холодец, необходимо варить его в течение 6-8 часов.

Инструкции:

Подготовьте все ингредиенты. Вымойте мясо и овощи. В глубокой кастрюле или кастрюле для варки средних размеров поместите говяжий хвост, говяжью голяшку и курицу, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавьте морковь, репчатый лук, лук-порей, смесь перцев и лавровый лист в кастрюлю.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, залейте все ингредиенты водой, убедившись, что они полностью покрыты. Включите средний огонь и доведите до кипения. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите бульон в течение 6-8 часов, иногда снимая пену с поверхности. Бульон должен стать насыщенным и ароматным.

После варки выньте все мясо и овощи из бульона и дайте им остыть. Отделите мясо от костей и нарежьте его на небольшие кусочки. Также нарежьте остывшие овощи, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Процедите бульон через мелкое сито или марлю, чтобы получить чистый и прозрачный бульон. Верните нарезанное мясо и овощи обратно в бульон и хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, добавьте соль и тщательно размешайте. Охладите смесь при комнатной температуре, затем поставьте ее в холодильник. Дайте холодцу полностью застыть (обычно это занимает несколько часов).

После застывания холодца нарежьте его на порционные куски и подавайте к столу как традиционное новогоднее блюдо, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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