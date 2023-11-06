Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как порадовать близких насыщенным блюдом с грибами.

Украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, который является судьей проекта "Мастер Шеф", представил рецепт приготовления особого блюда с грибами. Он описал его как "простой, но изысканный рецепт, который понравится всей семье".

Вот список ингредиентов для рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво:

Картофель - 200 г

Мука - 2–3 столовые ложки

Соль

Яйцо - 1 шт.

Шампиньоны - 150 г

Чеснок - 5 г

Шалот - 20 г

Тимьян - 5 г

Сливки (жирные) - 100 мл

Соль

Перец

Итак, процесс приготовления:

Начните с того, что запеките картофель в духовке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Мелко нарежьте чеснок и шалот. Обжарьте их вместе с нарезанными грибами и перцем на оливковом масле. Посолите и добавьте сливки.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в мякоть запеченного картофеля добавьте муку и яйцо. Замесите тесто, раскатайте его и нарежьте на прямоугольные кусочки.

Сварите нарезанные кусочки теста, добавив в кипящую воду оливковое масло.

Выложите готовые ньокки на тарелку и полейте смесью грибов и сливок, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво поделился, что этот рецепт с ньокки и грибами теперь является его любимым среди блюд с картофелем.

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