Украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, который является судьей проекта "Мастер Шеф", представил рецепт приготовления особого блюда с грибами. Он описал его как "простой, но изысканный рецепт, который понравится всей семье".
Вот список ингредиентов для рецепта "Мастер Шеф" Хименес-Браво:
- Картофель - 200 г
- Мука - 2–3 столовые ложки
- Соль
- Яйцо - 1 шт.
- Шампиньоны - 150 г
- Чеснок - 5 г
- Шалот - 20 г
- Тимьян - 5 г
- Сливки (жирные) - 100 мл
- Соль
- Перец
Итак, процесс приготовления:
Начните с того, что запеките картофель в духовке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Мелко нарежьте чеснок и шалот. Обжарьте их вместе с нарезанными грибами и перцем на оливковом масле. Посолите и добавьте сливки.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в мякоть запеченного картофеля добавьте муку и яйцо. Замесите тесто, раскатайте его и нарежьте на прямоугольные кусочки.
Сварите нарезанные кусочки теста, добавив в кипящую воду оливковое масло.
Выложите готовые ньокки на тарелку и полейте смесью грибов и сливок, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Эктор Хименес-Браво поделился, что этот рецепт с ньокки и грибами теперь является его любимым среди блюд с картофелем.
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