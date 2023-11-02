3 ноября лучше избегать перекрестков, что именно они связаны с нечистой силой.
Раньше на таких местах хоронили людей, которые погибали в дороге.
Кроме того, в некоторых регионах возле первого перекрестка через 40 дней после смерти человека прощаются с его душой.
Наши предки верили, что на перекрестках появляются души умерших не своей смертью - для их успокоения нужно рассыпают зерна.
Также благодаря этому поверью пошла традиция ставить кресты возле дороги или на перекрестках, где погибали люди в ДТП.
Нельзя сегодня собираться в дальний путь, жаловаться на судьбу и грустить.
Также запрещено поднимать что-либо с дороги и приносить это в дом.
Сегодня, 3 ноября, существуют такие приметы, если дым внезапно поднимается столбом - значит погода скоро наладится.
На Иларионов выпал снег и не растаял - значит не растает и на земле.
В этот день - ясная погода и небо чистое, значит скоро температура будет падать.
Сегодня вечером тихо и ясно - есть вероятность, что следующий день будет хорошим.
Именины сегодня отмечают владельцы таких имен: Ян, Яков, Юлиан, Федор, Теодор, Сергей, Николай, Константин, Илларион, Иван, Захар, Егор, Дмитрий, Демьян, Георгий, Вольдемар, Владимир, Василий, Аркадий, Анатолий, Алексей, Александр, Пелагея и Аза.
Источник: РБК.
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