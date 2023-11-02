Церковный праздник 3 ноября, сегодня православные почитают память двух святых с одинаковыми именами — Иллариона Великого и Иллариона Псковоозерского.

3 ноября лучше избегать перекрестков, что именно они связаны с нечистой силой.

Раньше на таких местах хоронили людей, которые погибали в дороге.

Кроме того, в некоторых регионах возле первого перекрестка через 40 дней после смерти человека прощаются с его душой.

Наши предки верили, что на перекрестках появляются души умерших не своей смертью - для их успокоения нужно рассыпают зерна.

Также благодаря этому поверью пошла традиция ставить кресты возле дороги или на перекрестках, где погибали люди в ДТП.

Нельзя сегодня собираться в дальний путь, жаловаться на судьбу и грустить.

Также запрещено поднимать что-либо с дороги и приносить это в дом.

Сегодня, 3 ноября, существуют такие приметы, если дым внезапно поднимается столбом - значит погода скоро наладится.

На Иларионов выпал снег и не растаял - значит не растает и на земле.

В этот день - ясная погода и небо чистое, значит скоро температура будет падать.

Сегодня вечером тихо и ясно - есть вероятность, что следующий день будет хорошим.

Именины сегодня отмечают владельцы таких имен: Ян, Яков, Юлиан, Федор, Теодор, Сергей, Николай, Константин, Илларион, Иван, Захар, Егор, Дмитрий, Демьян, Георгий, Вольдемар, Владимир, Василий, Аркадий, Анатолий, Алексей, Александр, Пелагея и Аза.

Источник: РБК.

Последние новости:

Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.

Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.