Казалось бы, вы только что нанесли ваш любимый тональный крем и он уже нашел свой путь к воротнику вашей куртки.

Это может быть раздражающим, особенно если вы быстро хотите отправиться в путешествие или важную встречу. Однако, не спешите производить мойку в машине, ведь существуют некоторые полезные лайфхаки, которые помогут вам отмыть тональный крем из воротника куртки без стирки.

Использование жидкого мыла и горячей воды

Смочите воротник куртки водой и нанесите пену с жидким мылом.

Осторожно нанесите пену на пятно от тонального крема и оставьте на несколько минут, чтобы мыло разложило жиры и загрязнения.

С помощью мягкой губки или щетки для одежды немного потрите пятно.

Промойте ворот горячей водой, нанося при этом смягчающее средство для тканей, которое поможет удалить остатки мыла и тонального крема.

Использование спирта

Смочите хлопчатобумажный диск или губку в растворе спирта (можно использовать спиртосодержащие вещества, такие как алкоголь или ацетон).

Ослабьте пятно, совершая вращательные движения со стороны к центру.

Повторяйте этот процесс несколько раз, изменяя хлопковый диск, пока не исчезнет пятно.

Применение моющего средства для посуды

Нанесите несколько капель чистящего средства для посуды на пятно от тонального крема.

С помощью губки или мягкой ткани мягко потрите пятно.

Промойте водой и удалите остатки моющего средства.

Использование соли

Посыпьте пятно от тонального крема солью.

Подождите несколько минут, чтобы соль впиталась в ткань.

Затем осторожно потрите пятно губкой или мягкой щеткой.

Использование кукурузного крахмала

Посыпьте пятно кукурузным крахмалом и дайте ему впитаться.

Сохраните пятно в развернутом состоянии и изменяйте крахмал, если это необходимо.

Затем осторожно протрите крахмал и удалите остатки тонального крема.

Помните, что перед использованием любого метода следует проверить ткань на устойчивость к удалению. Также важно производить все действия осторожно, чтобы не повредить ткань куртки. В случае сомнений всегда лучше попробовать специальное пятновыводитель или обратиться к профессионалу в химчистку.

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