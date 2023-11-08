Это может быть раздражающим, особенно если вы быстро хотите отправиться в путешествие или важную встречу. Однако, не спешите производить мойку в машине, ведь существуют некоторые полезные лайфхаки, которые помогут вам отмыть тональный крем из воротника куртки без стирки.
Использование жидкого мыла и горячей воды
Смочите воротник куртки водой и нанесите пену с жидким мылом.
Осторожно нанесите пену на пятно от тонального крема и оставьте на несколько минут, чтобы мыло разложило жиры и загрязнения.
С помощью мягкой губки или щетки для одежды немного потрите пятно.
Промойте ворот горячей водой, нанося при этом смягчающее средство для тканей, которое поможет удалить остатки мыла и тонального крема.
Использование спирта
Смочите хлопчатобумажный диск или губку в растворе спирта (можно использовать спиртосодержащие вещества, такие как алкоголь или ацетон).
Ослабьте пятно, совершая вращательные движения со стороны к центру.
Повторяйте этот процесс несколько раз, изменяя хлопковый диск, пока не исчезнет пятно.
Применение моющего средства для посуды
Нанесите несколько капель чистящего средства для посуды на пятно от тонального крема.
С помощью губки или мягкой ткани мягко потрите пятно.
Промойте водой и удалите остатки моющего средства.
Использование соли
Посыпьте пятно от тонального крема солью.
Подождите несколько минут, чтобы соль впиталась в ткань.
Затем осторожно потрите пятно губкой или мягкой щеткой.
Использование кукурузного крахмала
Посыпьте пятно кукурузным крахмалом и дайте ему впитаться.
Сохраните пятно в развернутом состоянии и изменяйте крахмал, если это необходимо.
Затем осторожно протрите крахмал и удалите остатки тонального крема.
Помните, что перед использованием любого метода следует проверить ткань на устойчивость к удалению. Также важно производить все действия осторожно, чтобы не повредить ткань куртки. В случае сомнений всегда лучше попробовать специальное пятновыводитель или обратиться к профессионалу в химчистку.
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