Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила новый рецепт, в котором лаваш играет важную роль. Этот ленивый сырно-кефирный пирог, который она назвала "Гармошка", получается невероятно нежным, сочным и ароматным. При этом его приготовление очень просто и быстро, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Ингредиенты:
- Лаваш - 300 г
- Сыр 9% - 300 г
- Кефир - 700 г
- Яйца - 5 штук
- Сливочное масло - 40 г
- Орегано - 1 чайная ложка
- Соль - 1 чайная ложка
Приготовление:
Лаваш нарезать на полоски по ширине формы и выложить их в форму, образуя "гармошку" и закрепив ее, чтобы она не раскрутилась, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В миске соединить кефир, сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо перемешать, чтобы соль растворилась.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, залить получившейся заливкой лаваш так, чтобы сыр оказался внутри стенок лаваша.
Выпекать пирог в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.
Этот пирог можно взять с собой на работу, в путешествие, на пикник, или дать детям в школу. Также он отлично подходит для завтрака. Вы можете приготовить его заранее и утром просто разогреть небольшой кусочек, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.