Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила новый рецепт, в котором лаваш играет важную роль. Этот ленивый сырно-кефирный пирог, который она назвала "Гармошка", получается невероятно нежным, сочным и ароматным. При этом его приготовление очень просто и быстро, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

Лаваш - 300 г

Сыр 9% - 300 г

Кефир - 700 г

Яйца - 5 штук

Сливочное масло - 40 г

Орегано - 1 чайная ложка

Соль - 1 чайная ложка

Приготовление:

Лаваш нарезать на полоски по ширине формы и выложить их в форму, образуя "гармошку" и закрепив ее, чтобы она не раскрутилась, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске соединить кефир, сыр, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль. Хорошо перемешать, чтобы соль растворилась.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, залить получившейся заливкой лаваш так, чтобы сыр оказался внутри стенок лаваша.

Выпекать пирог в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 45 минут.

Этот пирог можно взять с собой на работу, в путешествие, на пикник, или дать детям в школу. Также он отлично подходит для завтрака. Вы можете приготовить его заранее и утром просто разогреть небольшой кусочек, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

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