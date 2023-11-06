Скрипучая дверь может быть достаточно надоедливой и раздражающей, особенно если она находится в вашем доме или рабочем помещении.

Скрип двери обычно возникает вследствие трения между разными поверхностями или отсутствия смазки. Однако эта проблема может быть решена несколькими способами. Мы рассмотрим, как избавиться от скрипа в дверях.

Смазка смазкой

Одним из самых простых способов избавиться от скрипа в дверях является смазка их специальной силиконовой смазкой или смазкой. Для этого вам необходимо открыть дверь, приподнять ее и, используя специальную смазочную пасту, нанести ее на шарниры дверей и замки. После этого дверь следует закрыть и открыть несколько раз, чтобы распределить смазочную субстанцию ​​равномерно. Этот метод поможет снизить трение и избавит вас от надоедливого скрипа.

Использование графита

Графитный порошок может являться эффективным средством для избавления двери от скрипа. Для этого вам нужно вставить графитовый порошок в замок или шарниры и затем открыть и закрыть дверь несколько раз. Графит поможет смазать поверхности и снизить трение.

Регулировка шарниров

Еще одним способом решения проблемы со скрипом дверей является регулировка шарниров. Обычно шарниры имеют винты, которые можно подкрутить или открутить, чтобы отрегулировать натяжение двери. Обычно эти винты находятся на верхнем и нижнем шарнирах. Поэкспериментируйте с ними, чтобы найти оптимальное положение, при котором дверь не будет скрипеть.

Использование мягкой резины или фетра

Если скрип возникает в результате контакта между дверью и дверными косяками, вы можете использовать мягкую резиновую или фетровую ленту. Просто прикрепите ее к косякам там, где контактируют дверцы. Это уменьшит трение и скрип.

Проверка дверных косяков

Иногда скрип может быть результатом поврежденной или неправильно установленной дверной косяка. Проверьте, имеют ли косяки свободные винты или другие дефекты, и исправьте их при необходимости.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме



