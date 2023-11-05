Даже при тщательном соблюдении правил гигиены унитаз может укрыться стойким налетом, который не всегда можно легко удалить обычными средствами для уборки.

Унитаз – это один из важнейших элементов в нашем санитарном помещении и нуждается в регулярном уходе и чистке. Мы поделимся полезными советами от профессиональных уборщиков по удалению стойкого налета в унитазе.

Используйте сильный очиститель унитаза

В первую очередь, попробуйте использовать сильный очиститель унитаза. Выберите продукт, имеющий высокую концентрацию активных веществ, которые помогут разложить налет и обеспечить эффективную уборку. Обычно на бутылке очистителя есть инструкции по использованию, следовать которым нужно.

Используйте туалетную щетку

Туалетная щетка может являться отличным инструментом для удаления налета. Умеренно силой потрите поверхность унитаза с налетом, используя туалетную щетку. Этот метод может быть достаточно эффективным, особенно, если налет не слишком устойчив.

Используйте смесь соды и уксуса.

Смесь соды и уксуса является естественным и безопасным средством для удаления налета в унитазе. Смешайте 1/2 стакана соды с 1/2 стакана уксуса и залейте эту смесь на поверхность унитаза. Подождите несколько часов или даже ночь, а затем используйте туалетную щетку для чистки.

Используйте абразивы

Если другие методы не работают, попробуйте использовать абразивы, такие как кожура для посуды или абразивная губка. Однако следует быть осторожными, поскольку абразивы могут поцарапать поверхность унитаза.

Используйте резиновый поршень

Резиновый поршень может являться полезным инструментом для удаления налета, особенно если налет засосался в труднодоступных местах. Используя поршень, создайте давление воды, которое поможет растворить налет.

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