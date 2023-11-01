Каждый тип подушки требует специфического ухода и стирки, чтобы обеспечить их долговечность и гигиену.

Подушки играют немаловажную роль в нашем комфорте и здоровье во время сна. Они могут быть наполнены разными материалами, такими как перья, синтетические волокна, латекс или мемори пена. Мы рассмотрим, как и на каком режиме стирать подушки с разными наполнителями.

Подушки с перьями:

Перьевые подушки являются популярным выбором благодаря своему комфортному и мягкому ощущению во время сна. Стирать их рекомендуется как минимум один раз в год, но если они выглядят грязными или не очень приятно пахнут, то чаще. Вот несколько шагов для стирки перьевых подушек:

Используйте мягкий моющий порошок и воду 40 градусов Цельсия.

Поместите две подушки в барабан стиральной машины, чтобы сбалансировать нагрузку.

Выберите наиболее нежный режим стирки и режим центрифугирования.

После стирки, убедитесь, что подушки хорошо высохли. Возможно, вам понадобится несколько циклов сушки в барабане или провешивание их на воздухе.

Подушки с синтетическими волокнами:

Синтетические подушки обладают высокой гигиеной и легким уходом. Их можно стирать чаще, потому что они не впитывают влагу так, как перья. Вот как стирать подушки с синтетическим наполнителем:

Используйте самый нежный режим стирки и воду с температурой 30-40 градусов Цельсия.

Добавьте мягкий моющий порошок и не используйте бельевой кондиционер, поскольку он может уменьшить влагоотводную способность волокон.

Убедитесь, что подушки тщательно просушены после стирки. Они могут отнять много времени на воздухе или в сушилке на низком режиме.

Подушки из латекса или мемори пены:

Эти типы подушек славятся своей поддержкой для шеи и головы. Их не рекомендуется стирать в стиральной машине. Вместо этого вы можете использовать следующий метод ухода:

Ежедневно тщательно встряхивайте пыль и волосы с подушки.

Периодически вешайте на воздухе, чтобы дать волокнам восстановить форму и удалить неприятные запахи.

Если подушка загрязняется, протрите ее мягкой влажной тряпкой или губкой.

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