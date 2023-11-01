Подушки играют немаловажную роль в нашем комфорте и здоровье во время сна. Они могут быть наполнены разными материалами, такими как перья, синтетические волокна, латекс или мемори пена. Мы рассмотрим, как и на каком режиме стирать подушки с разными наполнителями.
Подушки с перьями:
Перьевые подушки являются популярным выбором благодаря своему комфортному и мягкому ощущению во время сна. Стирать их рекомендуется как минимум один раз в год, но если они выглядят грязными или не очень приятно пахнут, то чаще. Вот несколько шагов для стирки перьевых подушек:
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Используйте мягкий моющий порошок и воду 40 градусов Цельсия.
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Поместите две подушки в барабан стиральной машины, чтобы сбалансировать нагрузку.
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Выберите наиболее нежный режим стирки и режим центрифугирования.
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После стирки, убедитесь, что подушки хорошо высохли. Возможно, вам понадобится несколько циклов сушки в барабане или провешивание их на воздухе.
Подушки с синтетическими волокнами:
Синтетические подушки обладают высокой гигиеной и легким уходом. Их можно стирать чаще, потому что они не впитывают влагу так, как перья. Вот как стирать подушки с синтетическим наполнителем:
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Используйте самый нежный режим стирки и воду с температурой 30-40 градусов Цельсия.
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Добавьте мягкий моющий порошок и не используйте бельевой кондиционер, поскольку он может уменьшить влагоотводную способность волокон.
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Убедитесь, что подушки тщательно просушены после стирки. Они могут отнять много времени на воздухе или в сушилке на низком режиме.
Подушки из латекса или мемори пены:
Эти типы подушек славятся своей поддержкой для шеи и головы. Их не рекомендуется стирать в стиральной машине. Вместо этого вы можете использовать следующий метод ухода:
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Ежедневно тщательно встряхивайте пыль и волосы с подушки.
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Периодически вешайте на воздухе, чтобы дать волокнам восстановить форму и удалить неприятные запахи.
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Если подушка загрязняется, протрите ее мягкой влажной тряпкой или губкой.
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