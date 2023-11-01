Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальный тыквенный суп.

"В осенне-зимний сезон я довольно часто дегустирую супы из тыквы. И меня всегда накрывает безудержным потоком сладкого вкуса, что, конечно, мешает в тыквенном супе. И все же однажды мне удалось найти самый вкусный рецепт этого блюда, которым я с особым удовольствием делюсь с вами!", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

600-700 г печеной тыквы

100 г лука

300 г консервированных томатов в собственном соке Пелати (или взять вдвое больше свежих и бланшировать, чтобы снять кожуру)

20 г желтой пасты карри или сухая смесь специй

тыквенные семена, тыквенное масло

масло для жарки и запекания

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит тыкву, режет ее на произвольные куски, сбрызгивает оливковым маслом, посыпает солью и свежим тимьяном и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку запекаться под фольгой или в рукаве в течение 30 минут. Затем убираем фольгу и печем тыкву еще минут 10, чтобы она подсушилась.

Лук нарезаем и обжариваем до легкой румяности, добавляем томаты и тушим овощи 10 минут.

Добавляем к томатам с луком запеченную тыкву, а также овощной бульон или воду, доводим до кипения.

Погружным блендером "Мастер Шеф" Владимир Ярославский превращает все в пюре, регулируя густоту водой. В конце добавляем соль и пасту карри по вкусу.

Подавать блюдо лучше горячим, полив тыквенным маслом и посыпав подсушенными семенами тыквы.

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