Украинский телеведущий Эктор Хименес-Браво, имеющий колумбийские корни и также являющийся судьей в телепроекте "МастерШеф, поделился в Instagram своим секретом приготовления томатного супа "папа аль помидоро".

"Вы прекрасно знаете, какие томаты выбирать зимой, и для этого рецепта необходимы только сочные, мясистые и насыщенные плоды - именно такие, какие сейчас в наличии", - подчеркнул "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Список ингредиентов включает в себя: 80 г лука, 300 г помидоров, 20 г чеснока, 10 г базилика, соль, перец, 20 мл оливкового масла, и 50–100 г хлеба.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, для приготовления этого блюда, лук, помидоры и чеснок нарезаются, после чего им добавляют базилик, оливковое масло, и весь компоненты тушатся на слабом огне. К получившейся смеси прибавляется хлеб, а затем все ингредиенты взбиваются до получения однородной текстуры.

Эту заготовку для томатного супа можно приготовить заранее и сохранить на зиму, объединив лук, чеснок, помидоры и базилик в одной упаковке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Такую смесь следует хранить в морозильнике в герметично закрытой упаковке.

"Получить томатный суп на уровне ресторана? Следуя моим рецептам, это проще простого", - подчеркнул "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

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